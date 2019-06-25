Абитуриенты, на старт: в вузах Томска началась приемная кампания

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В томских университетах стартовала приемная кампания. Томские университеты смогут принять на бюджет 9450 абитуриентов, в том числе 8712 человек по очной форме обучения. Какие же новшества ждут абитуриентов в этом году? Об этом в материале ТВ2.

ТГУ: новшества для целевиков

Принципиальное отличие приемной кампании 2019 года связано со сферой целевого обучения. Нововведение продиктовано изменениями в ФЗ «Об образовании» и Положении о целевом обучении. Теперь университет не заключает договоры о целевом приеме с организациями – это должны сделать непосредственно сами абитуриенты. Принеся соответствующие документы в приемную комиссию, они будут участвовать в конкурсе на выделенные квоты. Обязательным условием таких договоров является трудоустройство выпускников после окончания университета.

«Я бы сказал, что такая новация несет больше сложностей не для абитуриентов, а для организаций, — говорит начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов. — Не все готовы гарантировать трудоустройство выпускников, и руководители опасаются таких обязательств. Но это естественно — первый опыт, никто с этими изменениями еще не работал. Мы будем первопроходцами и посмотрим, как этот год отразится на общих показателях набора на целевое обучение».

Фото: ТГУ

Что касается количества бюджетных мест на предстоящий учебный год, оно в среднем осталось на уровне прошлого года – немного больше 3000 по всем уровням и формам подготовки (включая филиал ТГУ – Новосибирский юридический институт). Правда, сократилось количество бюджетных мест на заочной форме обучения, что является общероссийской тенденцией.

Это политика Министерства науки и высшего образования. Повсеместно идет сокращение бюджетных мест для заочников, получающих первое высшее образование. По ряду направлений – например, это коснулось юриспруденции – заочное обучение теперь вообще не предусмотрено. Но если это второе высшее, тут нет никаких ограничений, – поясняет Евгений Павлов.

При этом в университете появились новые образовательные программы, что означает и новые бюджетные места. Так, на специалитет «Правовое обеспечение национальной безопасности» Юридического института бесплатно смогут поступить 25 человек на очную форму и 17 – на очно-заочную. В бакалавриате «Педагогическое образование» Института искусств и культуры появился новый профиль – «Музыкальное искусство», и еще 10 бюджетных мест. Среди новых магистерских программ ТГУ – «Интеллектуальные и цифровые права» у ЮИ и «Международная журналистика в мире новых медиа» на ФЖ.

Традиционными лидерами по количеству заявлений от абитуриентов, прогнозируют в приемной комиссии ТГУ, станут юриспруденция, экономика, международные отношения, иностранные языки и химия. В последние годы, особенно в 2018-м, стал заметен рост интереса к IT-специальностям. Так, направление «Программная инженерия» по проходному баллу и конкурсу обогнало даже юристов.

СибГМУ: новые направления, не только для медиков

В 2019 году СибГМУ сохранил за собой лидерство по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. На бюджетные места смогут поступить 832 абитуриента – на 42 больше, чем в 2018 году. Появляются и новые специальности — «Социальная работа» и «Менеджмент». Ранее направление «Менеджмент» было только в заочной форме на магистратуре.

Фото: СибГМУ

К приемной кампании-2019 Сибирский государственный медицинский университет запустил мобильное приложение для абитуриентов, которое работает на устройствах с Android и iOS и уже доступно в Google Play и App Store. Приложение бесплатное и не содержит рекламы.

В приложении представлена актуальная информация о ходе приемной кампании-2019, о факультетах и специальностях, всех важных датах и проводимых мероприятиях, каждый пользователь сможет ежедневно отслеживать свою позицию в рейтинговых списках, просматривать новости приемной кампании. Также приложение содержит функцию «Калькулятор ЕГЭ», который в зависимости от суммы баллов, полученной по результатам ЕГЭ и сданных предметов, поможет выбрать подходящее направление подготовки в вузе.

ТПУ: семь инженерных школ для студентов

На бюджетную очную и заочную форму обучения по всем уровням подготовки — бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура — в этом году могут претендовать 2996 абитуриентов. В том числе 1569 бакалавров, 1242 магистранта и 185 аспирантов.

Так, для абитуриентов бакалавриата и специалитета, поступающих на очную форму обучения, приготовлены 1368 бюджетных мест на 33 направлениях подготовки в семи инженерных школах. Больше всего бюджетных мест на специальности «Прикладная геология» (45) и таких направлениях бакалавриата, как «Электроэнергетика» (175), «Химическая технология» (94), «Нефтегазовое дело» (75) и «Теплоэнергетика» (90).

В прошлом году качество набора у нас было самое высокое среди всех томских вузов, а наш регион по этому показателю — на третьем месте среди всех субъектов РФ. Плюс в ТПУ уже более 120 лет дают глубокие фундаментальные знания, а начиная с прошлого года, на все программы масштабирован хорошо зарекомендовавший себя опыт элитного технического образования, — говорит проректор по образовательной деятельности ТПУ Александр Вагнер.

Рекорд набора в ТУСУРе

В ТУСУРе в 2019 году увеличилось количество бюджетных мест на бакалавриат и специалитет до 1304. Это максимальная цифра набора за последние годы.

Увеличение мест в основном коснулось направлений и специальностей в сфере IT и информационной безопасности.

Открылись и новые профили: на факультете электронной техники – «Микропроцессорные системы обработки информации и управления» (в рамках направления «Информатика и вычислительная техника»), на радиотехническом факультете – «Электромагнитная совместимость» (в рамках направления «Радиотехника»).

Фото: ТУСУР

Строим и учим

В Томском государственном архитектурно-строительном университете для обучения на бакалавриате и специалитете предусмотрено 529 бюджетных мест. В магистратуре смогут бесплатно учиться 310 человек.

Больше всего бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре на направлении «Строительство» – 264 и 220 соответственно. Меньше всего бюджетных мест – по восемь – на таких направлениях бакалавриата, как «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» и «Дизайн архитектурной среды».

Фото: ТГАСУ