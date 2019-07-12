Абитуриенту-2019 на заметку: что дает ТГПУ?

Учеба в Томском государственном педагогическом университете — это регулярные образовательные лекции и семинары от высококвалифицированных специалистов ВУЗа и приглашенных лекторов, практики в профильных организациях, учреждениях администрации и ведущих компаниях страны, возможности обмена опытом с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья, обучения в одном из вузов-партнеров и получения второго диплома иностранного образца.

Учебный процесс в ТГПУ сопровождается сильнейшей в стране структурой студенческого самоуправления. Она позволяет студентам Томского педагогического реализовать себя в различных областях дополнительной деятельности: педагогические отряды «Данко» и «Городское лето», студия ТВ ТГПУ, профсоюзная организация студентов, волонтерский отряд «Точка зрения», Центр патриотического воспитания, спортивный клуб и многие другие.

Хотели стать ведущим? Во время учебы в ТГПУ можно попробовать и это. Приветствуйте гостей с главной сцены ВУЗа или записывайте программы на студенческом телевидении. Интересуетесь журналистикой? Работайте в студенческой газете ТГПУ «Штудент Тайм» и знакомьте общественность с событиями университета и города.

Центр дополнительной языковой подготовки ФИЯ ТГПУ— это серьезная образовательная платформа для изучения языков. Здесь можно усовершенствовать свои знания или с нуля начать говорить на английском, немецком, французском, испанском, польском, китайском и других языках. Студенты имеют возможность ездить на научные и языковые стажировки за границу.





Подробнее обо всех направлениях образовательной и дополнительной деятельности можно узнать у сотрудников и студентов ТГПУ, написав в группы вуза в социальной сети ВКонтакте.





Абитуриент-2019, добро пожаловать в Томский государственный педагогический университет!