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12 июля,
2019
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Абитуриенту-2019 на заметку: что дает ТГПУ?

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Учеба в Томском государственном педагогическом университете — это регулярные образовательные лекции и семинары от высококвалифицированных специалистов ВУЗа и приглашенных лекторов, практики в профильных организациях, учреждениях администрации и ведущих компаниях страны, возможности обмена опытом с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья, обучения в одном из вузов-партнеров и получения второго диплома иностранного образца.

Абитуриенту-2019 на заметку: что дает ТГПУ?
Абитуриенту-2019 на заметку: что дает ТГПУ?

Учебный процесс в ТГПУ сопровождается сильнейшей в стране структурой студенческого самоуправления. Она позволяет студентам Томского педагогического реализовать себя в различных областях дополнительной деятельности: педагогические отряды «Данко» и «Городское лето», студия ТВ ТГПУ, профсоюзная организация студентов, волонтерский отряд «Точка зрения», Центр патриотического воспитания, спортивный клуб и многие другие. 

Абитуриенту-2019 на заметку: что дает ТГПУ?
Абитуриенту-2019 на заметку: что дает ТГПУ?

Хотели стать ведущим? Во время учебы в ТГПУ можно попробовать и это. Приветствуйте гостей с главной сцены ВУЗа или записывайте программы на студенческом телевидении. Интересуетесь журналистикой? Работайте в студенческой газете ТГПУ «Штудент Тайм» и знакомьте общественность с событиями университета и города. 

Абитуриенту-2019 на заметку: что дает ТГПУ?

Центр дополнительной языковой подготовки ФИЯ ТГПУ— это серьезная образовательная платформа для изучения языков. Здесь можно усовершенствовать свои знания или с нуля начать говорить на английском, немецком, французском, испанском, польском, китайском и других языках. Студенты имеют возможность ездить на научные и языковые стажировки за границу.


Подробнее обо всех направлениях образовательной и дополнительной деятельности можно узнать у сотрудников и студентов ТГПУ, написав в группы вуза в социальной сети ВКонтакте.


Абитуриент-2019, добро пожаловать в Томский государственный педагогический университет!

Абитуриенту-2019 на заметку: что дает ТГПУ?

На правах рекламы.

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