92 тонны пива арестовали томские приставы за долги пивоваренного завода

В Кожевниковском районе приставы наложили арест почти на 92 тонны пива за долги завода по налогам, сообщает пресс-служба УФССП. Пивоваренное предприятие задолжало в бюджеты разных уровней более 100 миллионов рублей.

Сотрудники УФССП арестовали более двух тысяч кег светлого пива объемом 30 и 50 литров. Цена арестованной продукции составила почти 14 миллионов рублей.





Поскольку одна кега пива стоит менее 30 тысяч рублей, организации предложат продать его самостоятельно в счет погашения долга.





Ранее приставы арестовали принадлежащие предприятию автомобиль и бортовой прицеп. Сейчас это имущество находится на оценке. Названия пивоваренной организации ведомство не сообщает.