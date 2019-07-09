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09 июля,
2019
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92 тонны пива арестовали томские приставы за долги пивоваренного завода

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Кожевниковском районе приставы наложили арест почти на 92 тонны пива за долги завода по налогам, сообщает пресс-служба УФССП. Пивоваренное предприятие задолжало в бюджеты разных уровней более 100 миллионов рублей.

92 тонны пива арестовали томские приставы за долги пивоваренного завода
Фото: пресс-служба УФССП

Сотрудники УФССП арестовали более двух тысяч кег светлого пива объемом 30 и 50 литров. Цена арестованной продукции составила почти 14 миллионов рублей.


Поскольку одна кега пива стоит менее 30 тысяч рублей, организации предложат продать его самостоятельно в счет погашения долга. 


Ранее приставы арестовали принадлежащие предприятию автомобиль и бортовой прицеп. Сейчас это имущество находится на оценке. Названия пивоваренной организации ведомство не сообщает.

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