«8Б» + «Дом». Два спектакля в Краеведческом музее поставили за три дня

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Вы никогда не были в форум-театре и не знаете, что такое спектакли site specific? Тогда вам в Томский краеведческий музей! В рамках Всероссийской театрально-музейной лаборатории «Наш город+» на площадках музея томичам представили два спектакля – «8Б» и «Дом».

Форум-театр — это интерактивная игра, главная цель которой – решение практически любых проблем. Родился такой театр не так давно, но судя по тому, что уже дошел до Томска, он набирает популярность. В Томске необычную постановку со случайными актерами делала педагог-режиссер Мария Колосова из Питера.

Основная идея форум-театра – показать обществу необходимость участия каждого человека в построении лучшего будущего, объяснить людям, что в большинстве случаев улучшение их жизни и изменение социальной ситуации в стране зависит от них самих, — говорилось в анонсе спектакля. — Технология позволяет эффективно менять ситуацию в локальных общественных группах, при этом их спектр может быть очень широк: в настоящее время данный метод успешно применяется в работе с детьми и молодежью, представителями самых разных социальных слоев и профессиональных сообществ.

В спектакле «8Б» исследуется проблема школьного буллинга. После того как школьники разыграли сценку, где дети травят одноклассницу и учителя поддерживают этот троллинг, зрители из зала могли занять место актера и попытаться переломить ситуацию. И, увы, ни у кого это не получилось! Дети-актеры так хорошо вжились в свои роли, что переиграть их не удалось даже взрослым с богатым жизненным опытом.

Фото: Алена Шафер

Спектакль site specific «Дом» за три дня в рамках театральной лаборатории подготовили директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский и режиссер Ирина Лядова. Для полного погружения в атмосферу дома-тюрьмы всем участникам нацепили на руки импровизированные наручники и приклеили номера. Правда, на всех номерах было одно и то же число - 9600. Именно столько людей прошло через следственную тюрьму НКВД, которая находится на Ленина, 44.

Фото: Аля Соколова

В этом театре не все актеры были из публики. На роль НКВДшника был приглашен профессионал. Ивана Лапина из Москвы томичи могут помнить как участника фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».

Фото: фото со страницы в Facebook Краеведческого музея