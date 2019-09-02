«8Б» + «Дом». Два спектакля в Краеведческом музее поставили за три дня
Вы никогда не были в форум-театре и не знаете, что такое спектакли site specific? Тогда вам в Томский краеведческий музей! В рамках Всероссийской театрально-музейной лаборатории «Наш город+» на площадках музея томичам представили два спектакля – «8Б» и «Дом».
Форум-театр — это интерактивная игра, главная цель которой – решение практически любых проблем. Родился такой театр не так давно, но судя по тому, что уже дошел до Томска, он набирает популярность. В Томске необычную постановку со случайными актерами делала педагог-режиссер Мария Колосова из Питера.
Основная идея форум-театра – показать обществу необходимость участия каждого человека в построении лучшего будущего, объяснить людям, что в большинстве случаев улучшение их жизни и изменение социальной ситуации в стране зависит от них самих, — говорилось в анонсе спектакля. — Технология позволяет эффективно менять ситуацию в локальных общественных группах, при этом их спектр может быть очень широк: в настоящее время данный метод успешно применяется в работе с детьми и молодежью, представителями самых разных социальных слоев и профессиональных сообществ.
В спектакле «8Б» исследуется проблема школьного буллинга. После того как школьники разыграли сценку, где дети травят одноклассницу и учителя поддерживают этот троллинг, зрители из зала могли занять место актера и попытаться переломить ситуацию. И, увы, ни у кого это не получилось! Дети-актеры так хорошо вжились в свои роли, что переиграть их не удалось даже взрослым с богатым жизненным опытом.
Спектакль site specific «Дом» за три дня в рамках театральной лаборатории подготовили директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский и режиссер Ирина Лядова. Для полного погружения в атмосферу дома-тюрьмы всем участникам нацепили на руки импровизированные наручники и приклеили номера. Правда, на всех номерах было одно и то же число - 9600. Именно столько людей прошло через следственную тюрьму НКВД, которая находится на Ленина, 44.
В этом театре не все актеры были из публики. На роль НКВДшника был приглашен профессионал. Ивана Лапина из Москвы томичи могут помнить как участника фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».
На этом знакомство горожан с необычными постановками в Краеведческом музее не заканчивается. Идейный вдохновитель лаборатории и организатор проекта в ближайшие дни приступает к репетициям иммерсивного спектакля «Будущее прошедшее» по пьесе Али Соколовой, которая основана на дневниках Нины Адриановой, дочери известного этнографа, журналиста и краеведа Александра Адрианова, друга Григория Потанина.
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