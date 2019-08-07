Добрые новости
07 августа,
2019
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Новости

85 томских спасателей выехали в Красноярский край на тушение лесных пожаров

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Сегодня, 7 августа, колонна из 85 томских спасателей и семи единиц техники отправилась в Красноярский край на тушение пожаров, сообщает пресс-служба МЧС. По последним данным, в регионе горит более 42 гектаров леса. 

85 томских спасателей выехали в Красноярский край на тушение лесных пожаров
Фото: пресс-служба МЧС

Аэромобильная группировка Главного управления несколько раз принимала участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций на территории Сибири и Дальнего Востока, — цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС по Томской области Олега Еременко. — Весь личный состав имеет в этом большой опыт, каждый знает свое дело, готов выполнить поставленную задачу и помочь Красноярскому краю в ликвидации стихийного бедствия.

Олег Еременко
Олег Еременко
Фото: пресс-служба МЧС

Пожары в Красноярском крае тушат аэромобильные группировки из нескольких сибирских регионов. На прошлой неделе в зону ЧС направили спасателей из Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия.


По последним данным, в Красноярском крае горит более 42 гектаров леса. Ранее чиновники отказывались тушить огонь, ссылаясь на то, что это «экономически невыгодно».


Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли природные пожары в Сибири возникнуть в результате поджога. Так, возможно, пытались скрыть незаконную заготовку древесины.


Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По данным МЧС России, основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем.

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