85 томских спасателей выехали в Красноярский край на тушение лесных пожаров

Сегодня, 7 августа, колонна из 85 томских спасателей и семи единиц техники отправилась в Красноярский край на тушение пожаров, сообщает пресс-служба МЧС. По последним данным, в регионе горит более 42 гектаров леса.

Аэромобильная группировка Главного управления несколько раз принимала участие в ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций на территории Сибири и Дальнего Востока, — цитирует пресс-служба начальника ГУ МЧС по Томской области Олега Еременко. — Весь личный состав имеет в этом большой опыт, каждый знает свое дело, готов выполнить поставленную задачу и помочь Красноярскому краю в ликвидации стихийного бедствия.

Пожары в Красноярском крае тушат аэромобильные группировки из нескольких сибирских регионов. На прошлой неделе в зону ЧС направили спасателей из Новосибирской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия.





По последним данным, в Красноярском крае горит более 42 гектаров леса. Ранее чиновники отказывались тушить огонь, ссылаясь на то, что это «экономически невыгодно».





Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли природные пожары в Сибири возникнуть в результате поджога. Так, возможно, пытались скрыть незаконную заготовку древесины.





Следственный комитет России возбудил дело о халатности в отношении сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. По данным МЧС России, основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем.