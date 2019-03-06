83 населенных пункта в Томской области могут быть затоплены весной

На территории Томской области, по предварительным прогнозам, в зону возможного подтопления и затопления попадают 83 населенных пункта.





Об этом рассказал журналистам глава областного комитета по вопросам ГО и ЧС Валерий Уйманов. Ситуация с паводком, по его словам, будет зависеть от погоды.





«У нас был прогноз на -26°С, сейчас прогнозируют +8°С днем. Если ночью будет -10°С, а днем + 8°С — было бы хорошо — снег днем тает, а ночью вымерзает. Наблюдался бы постепенный сход», — объяснил Валерий Уйманов.





Он добавил, что паводок может отрезать от «большой земли» поселки Чаинского района.