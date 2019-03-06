83 населенных пункта в Томской области могут быть затоплены весной
На территории Томской области, по предварительным прогнозам, в зону возможного подтопления и затопления попадают 83 населенных пункта.
Об этом рассказал журналистам глава областного комитета по вопросам ГО и ЧС Валерий Уйманов. Ситуация с паводком, по его словам, будет зависеть от погоды.
«У нас был прогноз на -26°С, сейчас прогнозируют +8°С днем. Если ночью будет -10°С, а днем + 8°С — было бы хорошо — снег днем тает, а ночью вымерзает. Наблюдался бы постепенный сход», — объяснил Валерий Уйманов.
Он добавил, что паводок может отрезать от «большой земли» поселки Чаинского района.
«Это Молчановский район, поселки Сулзат, Могочино, Игреково. В Томском районе традиционно ожидаем подтопление Черной Речки и Тахтамышево. Со стороны Северска поселок Орловка и другие», — сказал глава комитета по вопросам ГО и ЧС.
В черте Томска может подтопление может коснуться улицы Лермонтова.
Ранее сообщалось, что региональное управление МЧС и областные власти утвердили план подготовки к весеннему половодью. На противопаводковые мероприятия бюджет области выделил 25 миллионов рублей.
До начала паводкового сезона в регионе проверят состояние защитных гидротехнических сооружений, хранилищ агрохимикатов и зимней стоянки плавсредств. В муниципалитетах подготовят пункты временного размещения людей, медикаменты, ГСМ, корм для животных. В режим повышенной готовности перейдут служба медицины и катастроф и санавиация.
Отметим, в этом году синоптики прогнозируют наступление положительных температур в третьей декаде марта, что вызовет обильное таяние снега в регионе и раннее вскрытие рек.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?