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06 марта,
2019
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Новости

83 населенных пункта в Томской области могут быть затоплены весной

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На территории Томской области, по предварительным прогнозам, в зону возможного подтопления и затопления попадают 83 населенных пункта.


Об этом рассказал журналистам глава областного комитета по вопросам ГО и ЧС Валерий Уйманов. Ситуация с паводком, по его словам, будет зависеть от погоды.


«У нас был прогноз на -26°С, сейчас прогнозируют +8°С днем. Если ночью будет -10°С, а днем + 8°С — было бы хорошо — снег днем тает, а ночью вымерзает. Наблюдался бы постепенный сход», — объяснил Валерий Уйманов.


Он добавил, что паводок может отрезать от «большой земли» поселки Чаинского района. 

«Это Молчановский район, поселки Сулзат, Могочино, Игреково. В Томском районе традиционно ожидаем подтопление Черной Речки и Тахтамышево. Со стороны Северска поселок Орловка и другие», — сказал глава комитета по вопросам ГО и ЧС.

В черте Томска может подтопление может коснуться улицы Лермонтова.


Ранее сообщалось, что региональное управление МЧС и областные власти утвердили план подготовки к весеннему половодью. На противопаводковые мероприятия бюджет области выделил 25 миллионов рублей. 


До начала паводкового сезона в регионе проверят состояние защитных гидротехнических сооружений, хранилищ агрохимикатов и зимней стоянки плавсредств. В муниципалитетах подготовят пункты временного размещения людей, медикаменты, ГСМ, корм для животных. В режим повышенной готовности перейдут служба медицины и катастроф и санавиация.


Отметим, в этом году синоптики прогнозируют наступление положительных температур в третьей декаде марта, что вызовет обильное таяние снега в регионе и раннее вскрытие рек.

83 населенных пункта в Томской области могут быть затоплены весной
Фото: из архива ТВ2
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