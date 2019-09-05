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05 сентября,
2019
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8 сентября довыборы в облдуму. Кто кандидаты?

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

8 сентября состоятся довыборы в Законодательную Думу Томской области по двум округам. Дополнительные выборы проводятся в связи со смертью Василия Семкина и избранием Александра Терещенко на пост главы Томского района. Рассказываем, кто претендует на мандат депутата. 

8 сентября довыборы в облдуму. Кто кандидаты?

Так, документы на участие в выборах по Ленинскому одномандатному округу подали семь человек. Одному из кандидатов — безработному самовыдвиженцу Евгению Чагину — в регистрации отказали. Таким образом, на пост депутата претендуют:


  • домохозяин Виктор Гринев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); 
  • мастер участка НПЦ «Полюс», председатель ТОСа «Сосновый Бор» Александр Губарь (КПРФ);
  • региональный представитель фонда «Центр защиты прав граждан» Александр Колесов («Справедливая Россия»; имеет погашенную судимость по статье «кража»);
  • заместитель начальника по транспорту в компании «Перспектива» Кирилл Правдин, проживающий в Новокузнецке (ЛДПР);
  • депутат городской Думы, главврач роддома им. Н. А. Семашко Олег Правдин («Единая Россия»);
  •  экс-глава облдепартамента природных ресурсов, эксперт Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами Сергей Трапезников («Яблоко»).


По Томскому одномандатному округу документы на участие в выборах подали шесть человек. Облизбирком отказал в регистрации безработному самовыдвиженцу Денис Карманышеву. В выборах будут участвовать:


  • офицер северской части Росгвардии Сергей Верещак (самовыдвиженец);
  • глава Томскавтодора Юрий Дроздов («Единая Россия»); 
  • юрист Алексей Емельянов (КПРФ);
  • помощник депутата Госдумы Игорь Нужный (ЛДПР);
  • безработный Андрей Пискунов («Справедливая Россия»; имеет погашенную судимость по статье «хулиганство»).
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