8 сентября довыборы в облдуму. Кто кандидаты?

8 сентября состоятся довыборы в Законодательную Думу Томской области по двум округам. Дополнительные выборы проводятся в связи со смертью Василия Семкина и избранием Александра Терещенко на пост главы Томского района. Рассказываем, кто претендует на мандат депутата.

Так, документы на участие в выборах по Ленинскому одномандатному округу подали семь человек. Одному из кандидатов — безработному самовыдвиженцу Евгению Чагину — в регистрации отказали. Таким образом, на пост депутата претендуют:





домохозяин Виктор Гринев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»);

(«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); мастер участка НПЦ «Полюс», председатель ТОСа «Сосновый Бор» Александр Губарь (КПРФ);

(КПРФ); региональный представитель фонда «Центр защиты прав граждан» Александр Колесов («Справедливая Россия»; имеет погашенную судимость по статье «кража»);

(«Справедливая Россия»; имеет погашенную судимость по статье «кража»); заместитель начальника по транспорту в компании «Перспектива» Кирилл Правдин, проживающий в Новокузнецке (ЛДПР);

проживающий в Новокузнецке (ЛДПР); депутат городской Думы, главврач роддома им. Н. А. Семашко Олег Правдин («Единая Россия»);

(«Единая Россия»); экс-глава облдепартамента природных ресурсов, эксперт Ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами Сергей Трапезников («Яблоко»).





По Томскому одномандатному округу документы на участие в выборах подали шесть человек. Облизбирком отказал в регистрации безработному самовыдвиженцу Денис Карманышеву. В выборах будут участвовать:



