8 из 20. В Томске началась подготовка к благоустройству избранных мест

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8 из 20 общественных пространств должны выбрать томичи для благоустройства в 2020 году. На сегодня выбрано по пять мест в каждом из четырех районов города. Дизайн-проекты обсуждают в офисе ОНФ. Заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова на встрече с горожанами рассказала, что всего предстоит благоустроить в следующем году 16 скверов. 8 общественных пространств не успели привести в порядок в этом году, поэтому они переходят на следующий год, и плюс 8 – это те, за которые проголосуют горожане.

Фото: Виктория Мучник

Самый крупный проект, который не удалось воплотить в жизнь, - это реконструкция улицы Усова по проекту Живой лаборатории при ТГАСУ. Подрядчики оказались не готовы к воплощению идей молодых дизайнеров и архитекторов. Чтобы не наступать на одни и те же грабли, в следующем году департамент по благоустройству Томска решил заранее обсудить дизайн-проекты с горожанами и передать их строителям заблаговременно.

Первыми на суд общественности представили пять дизайн-проектов по благоустройству в Кировском районе. Правда, по факту выяснилось, что их не пять, а два. И готовы они лишь в весьма приблизительном варианте. Никаких конкурсов по дизайну общественных мест не проводилось, все они подготовлены МБУ «Проектно-сметное бюро».

Сквер «Чернобыль» попал в список по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», по словам Натальи Цветковой, по просьбе самих чернобыльцев. Они собираются отмечать юбилей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и поэтому обратились в городской департамент по благоустройству с просьбой навести порядок в сквере. В рамках реконструкции сквера планируется перенести детскую площадку в более тихое и зеленое место и заменить песок на резиновую крошку на ней. Кроме того, предполагается убрать серую плитку и уложить новую, более жизнерадостную. Вместо забора предполагается посадить живую изгородь из кустарников. Присутствующие на обсуждении горожане призвали городской департамент по благоустройству и в дальнейшем придерживаться общемировой тенденции и отказываться от заборов и заграждений там, где в этом нет необходимости. Согласно общему мнению, живую изгородь в сквере «Чернобыль» оставили только по внешнему контуру. Так внутри самого сквера будет доступ к газонам, чтобы на них в теплую погоду можно было удобно расположиться.

Фото: Виктория Мучник

Второй объект, который будет выставлен на народное голосование и по которому есть уже предварительный дизайн — это зеленая зона по пр. Ленина, 55-61 перед Облсовпрофом. На фоне отремонтированного проспекта Ленина теперь это пространство выглядит убого, и поэтому его включили в перечень мест для благоустройства на федеральные деньги.

В прошлом советник мэра, а в настоящем экскурсовод и эксперт по развитию туризма в Томске Наталья Лисовская предложила связать эту территорию с университетами, которые расположены на проспекте Ленина. Всем присутствовавшим на обсуждении проектов эта идея понравилась, и более того, было высказано предложение привлечь к участию ТГУ и «Живую лабораторию» при ТГАСУ, которые могли бы сделать эту небольшую зону отдыха удобной для студентов. Наталья Цветкова обещала, что мэрия прислушается к пожеланию горожан.

Фото: Виктория Мучник

Еще по трем скверам от департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации, выставленным на городское голосование, дизайн-проектов пока нет. Есть пока только понимание, что с этими неблагоустроенными городскими пространствами надо что-то делать. Так, например, от медицинского университета поступило предложение разбить сквер рядом с Московским трактом, 4 в честь профессора Дмитрия Яблокова. Правда, на обсуждении благоустройства этого сквера представителей от СибГМУ не было.

А вот представители Дворца творчества детей и молодежи, напротив, высказали большую заинтересованность в реконструкции пространства перед своим зданием и в сквере за ним. Установленные там еще «Юкосом» качели и турники уже давно морально устарели, а у Дворца своих средств на новое благоустройство нет. Поэтому представитель ДТДиМ высказала готовность активно участвовать в обсуждении дизайна и агитировать родителей детей, посещающих во Дворце кружки, принять участие в голосовании за это общественное пространство.

Пятое пространство в Кировском районе — это сквер у Мавлюкеевского озера. По нему нет пока даже приблизительного дизайна, и более того, присутствовавший на обсуждении редактор газеты «Томская неделя» Владимир Губа сообщил, что в настоящий момент в Мавлюкеевское озеро сливаются нечистоты из университетского общежития «Парус». Так ли это на самом деле, Наталья Цветкова пообещала выяснить и заказать экспертизу воды в этом озере.