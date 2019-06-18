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18 июня,
2019
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730 томских пенсионеров занялись спортом в Академии активного долголетия

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За полгода работы томская Академия активного долголетия провела 228 спортивных занятий, сообщает пресс-служба обладминистрации. Их посетили более 730 пенсионеров. 

730 томских пенсионеров занялись спортом в Академии активного долголетия

Школа физической культуры проводит для пенсионеров занятия по фитнесу, суставной и оздоровительной гимнастике, цигун, танцам и скандинавской ходьбе. Занятия для пожилых людей бесплатные, их разрабатывают с учетом возраста по адаптированным программам.

Томская академия активного долголетия, работая в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», дает пенсионерам возможность приобщиться к активному образу жизни, — цитирует пресс-служба начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марину Киняйкину. — Томичи сами решают, по каким направлениям будут организованы занятия, для этого проводится анкетирование. 

Каждому выпускнику Школы физической культуры выдали буклет «Спорт и я». Пособие с рекомендациями для занятий спортом составили преподаватели СибГМУ.


Проект «Томская академия активного долголетия» в 2018 году стал победителем конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Проект реализует совет ветеранов при поддержке обладминистрации и вузов города. Сейчас в Академии идут летние каникулы, с сентября занятия начнутся вновь. 

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