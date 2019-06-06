72-летняя томичка получила квартиру после вмешательства прокуратуры

72-летняя жительница Ленинского района получила квартиру по договору социального найма после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Долгое время женщина жила в муниципальной квартире в аварийном доме.
Прокурорская проверка установила, что пенсионерка жила в доме, который признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году. Проживание в нем представляло опасность для жизни пожилой женщины.
В силу закона гражданам, чьи жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания и не подлежащими ремонту, во внеочередном порядке предоставляются жилые помещения на основе социального найма, - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Томска. - Однако вопреки положениям жилищного законодательства другое жилое помещение заявительнице администрацией города Томска в течение длительного времени не предоставлялось.
Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о возложении на администрацию Томска обязанности предоставить пенсионерке другое жилье. Суд удовлетворил прокурорский иск, и женщина получила однокомнатную квартиру в новостройке.