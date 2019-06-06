72-летняя томичка получила квартиру после вмешательства прокуратуры

В силу закона гражданам, чьи жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания и не подлежащими ремонту, во внеочередном порядке предоставляются жилые помещения на основе социального найма, - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Томска. - Однако вопреки положениям жилищного законодательства другое жилое помещение заявительнице администрацией города Томска в течение длительного времени не предоставлялось.