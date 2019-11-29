700 000 пассажира томского аэропорта встретили музыкой, цветами и тортом

700 000 пассажира в томском аэропорту посадили в самолет в музыкой, цветами и тортом. Об этом в своем instagram-аккаунте рассказал фотограф Алексей Литвинов.

Сегодня в томском аэропорту обслужили 700 000 пассажира с начала года! — написал Алексей. — Плюшки, подарки, улыбки и волшебная музыка сделали утро особенно добрым!

Алексей добавил, что юбиляр вылетела рано утром в Краснодар транзитом через Москву. Рейс выполняла компания S7.





За 2018 год через аэропорт Томска прошли 629,5 тысячи пассажиров. Число пассажиров на внутренних воздушных линиях с учетом транзита составило 574 123 человека, международными направлениями летели 55 347 человек.