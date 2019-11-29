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29 ноября,
2019
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700 000 пассажира томского аэропорта встретили музыкой, цветами и тортом

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

700 000 пассажира в томском аэропорту посадили в самолет в музыкой, цветами и тортом. Об этом в своем instagram-аккаунте рассказал фотограф Алексей Литвинов.

700 000 пассажира томского аэропорта встретили музыкой, цветами и тортом
700 000 пассажира томского аэропорта встретили музыкой, цветами и тортом
700 000 пассажира томского аэропорта встретили музыкой, цветами и тортом

Сегодня в томском аэропорту обслужили 700 000 пассажира с начала года! — написал Алексей. — Плюшки, подарки, улыбки и волшебная музыка сделали утро особенно добрым!

Алексей добавил, что юбиляр вылетела рано утром в Краснодар транзитом через Москву. Рейс выполняла компания S7.


За 2018 год через аэропорт Томска прошли 629,5 тысячи пассажиров. Число пассажиров на внутренних воздушных линиях с учетом транзита составило  574 123 человека, международными направлениями летели 55 347 человек.

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