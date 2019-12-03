Добрые новости
03 декабря,
2019
3
фото
Новости

7 декабря — открытие лыжного сезона в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

7 декабря на стадионе «Политехник» состоится открытие томского лыжного сезона 2019-2020. С 14:00 до 16:00 все желающие смогут совершить забег в компании олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Натальи Барановой. Мероприятие проводится при поддержке «Компании Эскимос».

7 декабря — открытие лыжного сезона в Томске

Наталья Баранова по традиции будет участвовать в открытии лыжного сезона на «Тропе здоровья», — рассказывает маркетолог компании «Эскимос» Ксения Севостьянова. — Забег будет девятикилометровым, на середине пути — рядом с детским домом «Орлиное гнездо» — всех участников компания «Эскимос» будет угощать чаем и блинами. Также лыжники получат специальные купоны, которые смогут на финише обменять на подарки от «Эскимоса». 

7 декабря — открытие лыжного сезона в Томске

Помимо лыжных гонок, на стадионе «Политехник» будет организована и развлекательная программа. Северный мишка приехал в Томск, чтобы поиграть с ребятишками в активные игры. Любите собак? На «Тропе здоровья» можно будет сфотографироваться с самоедами.

7 декабря — открытие лыжного сезона в Томске

Компания «Эскимос» планирует всю зиму согревать спортсменов и всех гуляющих по «Политехнику» горячим чаем с блинами. Точки питания будут организованы по выходным с 13:00 до 16:00, при условии, что столбик термометра не опустится ниже -20 градусов.


Партнерский материал.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.