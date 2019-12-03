7 декабря — открытие лыжного сезона в Томске

7 декабря на стадионе «Политехник» состоится открытие томского лыжного сезона 2019-2020. С 14:00 до 16:00 все желающие смогут совершить забег в компании олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Натальи Барановой. Мероприятие проводится при поддержке «Компании Эскимос».
Наталья Баранова по традиции будет участвовать в открытии лыжного сезона на «Тропе здоровья», — рассказывает маркетолог компании «Эскимос» Ксения Севостьянова. — Забег будет девятикилометровым, на середине пути — рядом с детским домом «Орлиное гнездо» — всех участников компания «Эскимос» будет угощать чаем и блинами. Также лыжники получат специальные купоны, которые смогут на финише обменять на подарки от «Эскимоса».
Помимо лыжных гонок, на стадионе «Политехник» будет организована и развлекательная программа. Северный мишка приехал в Томск, чтобы поиграть с ребятишками в активные игры. Любите собак? На «Тропе здоровья» можно будет сфотографироваться с самоедами.
Компания «Эскимос» планирует всю зиму согревать спортсменов и всех гуляющих по «Политехнику» горячим чаем с блинами. Точки питания будут организованы по выходным с 13:00 до 16:00, при условии, что столбик термометра не опустится ниже -20 градусов.
Партнерский материал.