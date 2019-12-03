7 декабря — открытие лыжного сезона в Томске

Наталья Баранова по традиции будет участвовать в открытии лыжного сезона на «Тропе здоровья», — рассказывает маркетолог компании «Эскимос» Ксения Севостьянова. — Забег будет девятикилометровым, на середине пути — рядом с детским домом «Орлиное гнездо» — всех участников компания «Эскимос» будет угощать чаем и блинами. Также лыжники получат специальные купоны, которые смогут на финише обменять на подарки от «Эскимоса».