67 машин арестовали на томских дорогах при помощи «Дорожного пристава»

В октябре томские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД начали применять комплекс «Дорожный пристав». С его помощью арестовали 67 автомобилей, у владельцев которых были долги.





Пресс-служба УФССП сообщает, что «Дорожный пристав» — это комплекс с программным обеспечением и камерой. Когда машина попадает в зону видимости камеры, программа определяет, есть ли долги у владельца авто. Если долги есть, приставы предлагают оплатить их на месте, а в случае отказа получают право арестовать машину.