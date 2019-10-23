67 машин арестовали на томских дорогах при помощи «Дорожного пристава»
В октябре томские приставы вместе с сотрудниками ГИБДД начали применять комплекс «Дорожный пристав». С его помощью арестовали 67 автомобилей, у владельцев которых были долги.
Пресс-служба УФССП сообщает, что «Дорожный пристав» — это комплекс с программным обеспечением и камерой. Когда машина попадает в зону видимости камеры, программа определяет, есть ли долги у владельца авто. Если долги есть, приставы предлагают оплатить их на месте, а в случае отказа получают право арестовать машину.
Во время проведения всего нескольких рейдов с «Дорожным приставом» остановлены автомобили должников в рамках 92 исполнительных производств на общую сумму долга более 6,5 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов. — На 67 машин наложен арест; в мобильном офисе посредством наличной и безналичной оплаты через платежные терминалы погашены долги на сумму более 250 тысяч рублей.
В один из последних рейдов приставы арестовали «газель» индивидуального предпринимателя, задолжавшего по договору займа. Владелец авто пообещал выплатить деньги в течение пяти дней и погасил 2,3 млн рублей долга.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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