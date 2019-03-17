66% родителей беспокоит воздействие интернет-рекламы на их детей

Глава отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Игнатьева озвучила результаты всероссийского исследования об активности детей в интернете. По данным Института современных медиа, больше всего родителей волнует воздействие интернет-рекламы на их детей.





По данным исследования, воздействие рекламы на детей волнует 66% родителей. 65% опрошенных беспокоит, что их ребенок может купить через в интернет товары, связанные с насилием и жестокостью. 58% взрослых волнуются, что их дети могут натолкнуться на контент сексуального характера, а 57% считают, что дети слишком много времени проводят с гаджетами.