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17 марта,
2019
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66% родителей беспокоит воздействие интернет-рекламы на их детей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Глава отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Игнатьева озвучила результаты всероссийского исследования об активности детей в интернете. По данным Института современных медиа, больше всего родителей волнует воздействие интернет-рекламы на их детей.


По данным  исследования, воздействие рекламы на детей волнует 66% родителей. 65% опрошенных беспокоит, что их ребенок может купить через в интернет товары, связанные с насилием и жестокостью. 58% взрослых волнуются, что их дети могут натолкнуться на контент сексуального характера, а 57% считают, что дети слишком много времени проводят с гаджетами.

На основе исследования Институт современных медиа сделал вывод, что дети — самая многочисленная и медийная часть социума, — добавила глава отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Игнатьева. — Дети влияют на рынок контента и товаров в интернете с трех-пяти лет. У них существует потребность в заказе игрушек, продавцы ее учитывают и выставляют еще более дорогие детские товары.

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