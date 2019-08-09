65 млн рублей потратят на оборудование для коррекционных школ Томской области

В рамках проекта «Современная школа» в девяти коррекционных школах Томской области проведут модернизацию. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на это будет направлено более 65 млн рублей.





Школы расположены в Томске, Стрежевом, Асине, Бакчарском, Кожевниковском и Томском районах. В них учится 1150 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 878 детей-инвалидов.





В 2020-2023 годах в эти школы закупят оборудование для мастерских, кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, современные коррекционно-развивающие и дидактические средства.





Как отметила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич, включение коррекционных школ в проект «Современная школа» должно повысить качество образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.