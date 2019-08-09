Добрые новости
09 августа,
2019
Новости

65 млн рублей потратят на оборудование для коррекционных школ Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В рамках проекта «Современная школа» в девяти коррекционных школах Томской области проведут модернизацию. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на это будет направлено более 65 млн рублей.


Школы расположены в Томске, Стрежевом, Асине, Бакчарском, Кожевниковском и Томском районах. В них учится 1150 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 878 детей-инвалидов.


В 2020-2023 годах в эти школы закупят оборудование для мастерских, кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, современные коррекционно-развивающие и дидактические средства.


Как отметила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич, включение коррекционных школ в проект «Современная школа» должно повысить качество образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.