52-летний томич Евгений Диденко стал чемпионом мира по спортивной борьбе

52-летний томич Евгений Диденко стал чемпионом мира по борьбе «грэпплинг ги», сообщает пресс-служба обладминистрации. В чемпионате, проходившем в азербайджанском городе Баку, участвовали 900 спортсменов из 20 стран мира.

На чемпионате Евгений Диденко выступал в составе Томской области. В дисциплине «грэпплинг — ветераны» томич стал обладателем серебряной медали. А в подразделе «грэпплинг ги», где спортсмены боролись в кимоно, Евгений занял первое место и стал чемпионом мира.

Ранее Евгений Диденко принимал участие в 11 чемпионатах мира по грэпплингу и трижды становился призером соревнований. Томич — обладатель медалей чемпионатов России, США, Украины и Польши. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату России по греко-римской борьбе и чемпионату Монголии по вольной борьбе.





Грэпплинг входит во Всемирную Олимпийскую федерацию спортивной борьбы (UWW) вместе с греко-римской и вольной борьбой. В дисциплине сочетаются все виды спортивной борьбы с минимальными ограничениями по проведению болевых и удушающих приемов. Грэпплинг подразделяется на борьбу в обтягивающей майке (рашгарде) и шортах) и борьбу в кимоно.

