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13 ноября,
2019
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52-летний томич Евгений Диденко стал чемпионом мира по спортивной борьбе

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

52-летний томич Евгений Диденко стал чемпионом мира по борьбе «грэпплинг ги», сообщает пресс-служба обладминистрации. В чемпионате, проходившем в азербайджанском городе Баку, участвовали 900 спортсменов из 20 стран мира. 

фото с личной страницы Евгения Диденко на Ok.ru
фото с личной страницы Евгения Диденко на Ok.ru

На чемпионате Евгений Диденко выступал в составе Томской области. В дисциплине «грэпплинг — ветераны» томич стал обладателем серебряной медали. А в подразделе «грэпплинг ги», где спортсмены боролись в кимоно, Евгений занял первое место и стал чемпионом мира.

52-летний томич Евгений Диденко стал чемпионом мира по спортивной борьбе
Фото: пресс-служба администрации Томской области

Ранее Евгений Диденко принимал участие в 11 чемпионатах мира по грэпплингу и трижды становился призером соревнований. Томич — обладатель медалей чемпионатов России, США, Украины и Польши. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату России по греко-римской борьбе и чемпионату Монголии по вольной борьбе.


Грэпплинг входит во Всемирную Олимпийскую федерацию спортивной борьбы (UWW) вместе с греко-римской и вольной борьбой. В дисциплине сочетаются все виды спортивной борьбы с минимальными ограничениями по проведению болевых и удушающих приемов. Грэпплинг подразделяется на борьбу в обтягивающей майке (рашгарде) и шортах) и борьбу в кимоно.

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