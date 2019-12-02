500 млн рублей потратит регион на расселение аварийного жилья в 2020-2021 годах

Полмиллиарда рублей потратят областные власти на расселение аварийного жилья в 2020-2021 годах. Жилищные условия улучшат больше 800 человек, сообщает пресс-служба «белого дома».

Так, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Томской области по предоставлению финансирования на расселение аварийного жилья в 2020-2021 годах. На эти цели регион получит 477,7 млн рублей. Еще 15 млн рублей будет выделено по условиям софинансирования из областного бюджета.

«Средства будут направлены на переселение 820 человек из 309 аварийных жилых помещений общей площадью 11,49 тысячи квадратных метров», — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.





Он уточнил, что на данном этапе программа затронет три муниципальных образования: Томск, а также Томский и Каргасокский районы. Речь идет о жилье, признанным аварийным до 1 января 2017 года.





В 2019 году со стартом нацпроекта «Жилье и городская среда» регион получил из федерального бюджета 507,75 млн рублей на расселение граждан. Объем областного софинансирования составил 15,7 млн рублей.





В уходящем году программа уже полностью реализована в Асиновском районе, где новое жилье получили 10 семей. В Томске в 2019 году из аварийного жилья переедут 313 семей, программа находится в активной фазе реализации. В Чаинском районе также завершается работа по заключению соглашений с жителями.