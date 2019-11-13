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13 ноября,
2019
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50 млн дополнительно направит Томская область на строительство парковки у аэропорта

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область получила дополнительные деньги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 52,7 млн рублей власти направят на второй этап строительства подъезда к терминалу томского аэропорта — 226-местную парковочную площадку. 

50 млн дополнительно направит Томская область на строительство парковки у аэропорта

Трехлетний контракт на ее строительство слева от участка 19‑20,185 км автомобильной дороги Томск — Аэропорт заключен с областным ДРСУ. Его стоимость составила 376 млн рублей. Новые парковки станут частью аэропортового комплекса, в который войдет новый пассажирский терминал аэропорта.

В рамках первого этапа в 2019 году построена парковочная площадка на 132 машино-места справа от этого участка. Строители снесли на площадке лесные насаждения, выполнили устройство земляного полотна, съездов, заездов и уложили асфальт. На площадке парковки уложили кабель, установили дополнительное освещение, обустроили тротуары с ливневой канализацией.

Также в 2020 году продолжатся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта, в планах — строительство нового терминала и реконструкция фасада. Подробно о том, что ждет аэропорт мы рассказывали здесь.

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