50 млн дополнительно направит Томская область на строительство парковки у аэропорта

Трехлетний контракт на ее строительство слева от участка 19‑20,185 км автомобильной дороги Томск — Аэропорт заключен с областным ДРСУ. Его стоимость составила 376 млн рублей. Новые парковки станут частью аэропортового комплекса, в который войдет новый пассажирский терминал аэропорта.



В рамках первого этапа в 2019 году построена парковочная площадка на 132 машино-места справа от этого участка. Строители снесли на площадке лесные насаждения, выполнили устройство земляного полотна, съездов, заездов и уложили асфальт. На площадке парковки уложили кабель, установили дополнительное освещение, обустроили тротуары с ливневой канализацией.



Также в 2020 году продолжатся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта, в планах — строительство нового терминала и реконструкция фасада. Подробно о том, что ждет аэропорт мы рассказывали здесь.

