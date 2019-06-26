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26 июня,
2019
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50 человек эвакуировали пожарные из пятиэтажки на Пушкина

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

50 человек, в том числе десять детей, эвакуировали томские пожарные из пятиэтажного дома на ул. Пушкина, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Возгорание произошло в общей кухне на третьем этаже.


По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 01:58.


«На момент прибытия первого подразделения с балкона шел густой дым, в коридоре было сильное задымление.  Для спасения людей, проживающих с 3 по 5 этажи, включилось пять звеньев газодымозащитной службы. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам пожарные вывели из дома пятьдесят человек, из них десять детей», — говорится в сообщении.


Пожар ликвидировали в 02:29. Его площадь составила 15 кв. м. В результате на третьем этаже в общей кухне обгорели пол, входная дверь, сгорели вещи; в коридоре закоптились стены и потолок. Пострадавших нет.


В ликвидации участвовали семь единиц техники и 29 человек. Причина пожара устанавливается.

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