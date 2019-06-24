48 % россиян не поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к возможному сокращению рабочей недели до четырех дней. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает издание «РИА новости» .

По данным исследования, 48% опрошенных не поддерживают идею перехода к четырехдневке, а 29% опрошенных одобряют сокращение рабочей недели. При этом 17% россиян считают, что им все равно, и 6% затрудняются ответить.





82% жителей страны считают, что вместе с введением четырехдневки их зарплаты могут уменьшиться. 43% опрошенных ожидают, что сокращение рабочей недели приведет к росту цен, а 14% — к процветанию алкоголизма и наркомании.





При этом 42% опрошенных согласились с утверждением, что четырехдневная рабочая неделя поможет улучшить здоровье, а 22% полагают, что сокращение числа рабочих дней поможет нормально отдыхать и увеличит продолжительность жизни.





Сокращение рабочей недели поддержали в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), городов-миллионников (34%) и граждане 25-34 лет (39%). Не одобряют идею жители городов с населением в 500-950 тысяч (50%), небольших населенных пунктов в 100-500 тысяч человек (52%) и участники опроса старше 60 лет (58%).





В ходе выступления на Международной конференции труда Дмитрий Медведев заявил, что в будущем четырехдневная рабочая неделя может стать основой социально-трудового контракта.

