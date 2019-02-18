47 причин отметить день рождения с ТДСК

Профессионалы рынка недвижимости и «подкованные» покупатели знают: сезон выгодных покупок недвижимости в Сибирских Афинах ежегодно открывается в феврале. Причина одна – крупнейший строительный холдинг Томска празднует день рождения. Значит, будущих новоселов ждут внушительные подарки – значительные скидки на жилье.
В этом году Томская домостроительная компания отмечает 47-летие. И 47 квартир в разных частях города, в том числе в самых популярных молодых районах, будут проданы по специальной «деньрожденной» цене.
Экономия покупателей, заключивших договоры в феврале, достигает до 100 тысяч рублей. По нынешним временам, сумма привлекательная. Тем более, что застройщики давно перестали баловать ценами.
Кроме хороших цен покупателей ТДСК в новом жилищном сезоне ждет расширенный выбор отделки – от чистовой до эксклюзивной, а также возможность покупки жилья с использованием государственных субсидий по программе «Губернаторская ипотека на территории Томской области».
Подробности акции у консультантов Центра продаж ТДСК:
Томск, пл. Батенькова, 2, 5-й этаж. Телефон: 8(3822) 501-011
www.tdsk.tomsk.ru
Предложение ограничено. Срок проведения акции с 01.02.2019 г. по 28.02.2019г.
ОАО «ТДСК»
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