47 причин отметить день рождения с ТДСК

Профессионалы рынка недвижимости и «подкованные» покупатели знают: сезон выгодных покупок недвижимости в Сибирских Афинах ежегодно открывается в феврале. Причина одна – крупнейший строительный холдинг Томска празднует день рождения. Значит, будущих новоселов ждут внушительные подарки – значительные скидки на жилье.

В этом году Томская домостроительная компания отмечает 47-летие. И 47 квартир в разных частях города, в том числе в самых популярных молодых районах, будут проданы по специальной «деньрожденной» цене.





Экономия покупателей, заключивших договоры в феврале, достигает до 100 тысяч рублей. По нынешним временам, сумма привлекательная. Тем более, что застройщики давно перестали баловать ценами.





Кроме хороших цен покупателей ТДСК в новом жилищном сезоне ждет расширенный выбор отделки – от чистовой до эксклюзивной, а также возможность покупки жилья с использованием государственных субсидий по программе «Губернаторская ипотека на территории Томской области».​