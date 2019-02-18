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18 февраля,
2019
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47 причин отметить день рождения с ТДСК

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Профессионалы рынка недвижимости и «подкованные» покупатели знают: сезон выгодных покупок недвижимости в Сибирских Афинах ежегодно открывается в феврале. Причина одна – крупнейший строительный холдинг Томска празднует день рождения. Значит, будущих новоселов ждут внушительные подарки – значительные скидки на жилье.

47 причин отметить день рождения с ТДСК

В этом году Томская домостроительная компания отмечает 47-летие. И 47 квартир в разных частях города, в том числе в самых популярных молодых районах, будут проданы по специальной «деньрожденной» цене. 


Экономия покупателей, заключивших договоры в феврале, достигает  до 100 тысяч рублей. По нынешним временам, сумма привлекательная. Тем более, что застройщики давно перестали баловать ценами. 


Кроме хороших цен покупателей ТДСК в новом жилищном сезоне ждет расширенный выбор  отделки – от чистовой до эксклюзивной, а также возможность покупки жилья с использованием государственных субсидий по программе «Губернаторская ипотека на территории Томской области».

Подробности акции у консультантов Центра продаж ТДСК:
Томск, пл. Батенькова, 2, 5-й этаж. Телефон: 8(3822) 501-011 
www.tdsk.tomsk.ru


Предложение ограничено. Срок проведения акции с 01.02.2019 г. по 28.02.2019г.
ОАО «ТДСК» 


На правах рекламы.

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