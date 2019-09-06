42 млн рублей — это бред? Россельхознадзор выставил иск Аграрной группе

По просьбе областных властей и с заботой о жителях мы вложили более 500 млн рублей в экологические мероприятия – закрыли утильзаводы на Нижне-Луговой и Светлом, построив в 15 км от города новый современный утильзавод. Ввели в эксплуатацию вторую очередь прудов-накопителей, которые находятся в 10 км от черты города.





А сейчас нас обвиняют – через год после проведения проверки – в принесении ущерба плодородию почв и выставляют штраф в 42,5 млн рублей. Но это ведь бред! Мы даже ничего не копали: лагуны были выкопаны еще при советской власти, в рамках строительства третьего цеха. Компания просто ввела эти объекты в эксплуатацию, руководствуясь интересами жителей и экологическими соображениями. Хотя мы вполне могли не нести эти расходы и пользоваться старыми прудами.





Поэтому я искренне огорчен, что на родной территории, для которой мы так много сделали, практикуется такое отношение к бизнесу.