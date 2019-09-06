Добрые новости
06 сентября,
2019
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Новости

42 млн рублей — это бред? Россельхознадзор выставил иск Аграрной группе

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Управление Россельхознадзора по Томской области требует от АО «Сибирская аграрная группа» возместить ущерб, который, по мнению ведомства, был нанесен земельным участкам при создании прудов-накопителей под Томском. Согласно картотеке арбитражных дел, Россельхознадзор требует с холдинга 42,5 миллиона рублей.

Пруд-накопитель Сибирской аграрной группы
Пруд-накопитель Сибирской аграрной группы

Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Григорий Косенко пояснил ТВ2, что его ведомство в течение года проводило оценку ущерба от прудов-накопителей для земли, и в итоге получилась сумма в  42,5 млн рублей. Ведомство предлагало Аграрной группе возместить этот ущерб в добровольном порядке. Когда холдинг отказался это сделать, исковое заявление было передано в Арбитражный суд.

42 млн рублей — это бред? Россельхознадзор выставил иск Аграрной группе

 АН ТВ2 попросило прокомментировать ситуацию главу Сибирской аграрной группы Андрея Тютюшева. Вот что он ответил:

По просьбе областных властей и с заботой о жителях мы вложили более 500 млн рублей в экологические мероприятия – закрыли утильзаводы на Нижне-Луговой и Светлом, построив в 15 км от города новый современный утильзавод. Ввели в эксплуатацию вторую очередь прудов-накопителей, которые находятся в 10 км от черты города.


А сейчас нас обвиняют – через год после проведения проверки – в принесении ущерба плодородию почв и выставляют штраф в 42,5 млн рублей. Но это ведь бред! Мы даже ничего не копали: лагуны были выкопаны еще при советской власти, в рамках строительства третьего цеха. Компания просто ввела эти объекты в эксплуатацию, руководствуясь интересами жителей и экологическими соображениями. Хотя мы вполне могли не нести эти расходы и пользоваться старыми прудами.


Поэтому я искренне огорчен, что на родной территории, для которой мы так много сделали, практикуется такое отношение к бизнесу. 

Андрей Тютюшев также отметил, что Аграрная группа на территории области создала более 4000 рабочих мест и «подняла с колен» обанкротившуюся Томскую птицефабрику.

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