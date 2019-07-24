40 тысяч человек требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири

40 тысяч человек подписали петицию с требованием ввести режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири. В настоящее время площадь пожаров превысила миллион гектар. При этом большинство возгораний не тушат, так как огонь не угрожает населенным пунктам.

Так на утро 23 июля на территории Красноярского края действовали 124 пожара на общей площади 746,6 тыс. га. Основная масса пожаров зафиксирована в зоне контроля (отдаленные труднодоступные территории, где тушение не производится) – 112 пожаров на общей площади 739,8 тыс га.





В Иркутской области огонь охватил 342 тыс. га. Из них в зоне мониторинга — 44 возгорания площадью 252 тыс. га. Таким образом, общая площадь лесных пожаров в двух регионах, по официальным данным на 23 июля, составляет 1,08 млн га.