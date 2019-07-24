40 тысяч человек требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири
40 тысяч человек подписали петицию с требованием ввести режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири. В настоящее время площадь пожаров превысила миллион гектар. При этом большинство возгораний не тушат, так как огонь не угрожает населенным пунктам.
Так на утро 23 июля на территории Красноярского края действовали 124 пожара на общей площади 746,6 тыс. га. Основная масса пожаров зафиксирована в зоне контроля (отдаленные труднодоступные территории, где тушение не производится) – 112 пожаров на общей площади 739,8 тыс га.
В Иркутской области огонь охватил 342 тыс. га. Из них в зоне мониторинга — 44 возгорания площадью 252 тыс. га. Таким образом, общая площадь лесных пожаров в двух регионах, по официальным данным на 23 июля, составляет 1,08 млн га.
«Сейчас два действительно самых горящих региона — это Иркутская область и Красноярский край. Но основная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края.
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Некоторые жители города начали жаловаться на повышение давления, головную боль и затруднения при дыхании. Роспотребнадзор и областные власти подчеркивают, что повышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено. По прогнозам синоптиков, дымка над Западной Сибирью сохранится еще 2-3 дня.
22 июля в интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. По мнению автора — томички Ольги Козулиной, после такого решения федеральные власти будут вынуждены направить дополнительное финансирование регионам для борьбы с лесными пожарами.
«Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представляете. что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса, — отмечается в тексте. — В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?