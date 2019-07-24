Добрые новости
24 июля,
2019
1
фото
Новости

40 тысяч человек требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири

ТВ2
ТВ2
54 минуты назад

40 тысяч человек подписали петицию с требованием ввести режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири. В настоящее время площадь пожаров превысила миллион гектар. При этом большинство возгораний не тушат, так как огонь не угрожает населенным пунктам.

40 тысяч человек требуют ввести режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири

Так на утро 23 июля на территории Красноярского края действовали 124 пожара на общей площади 746,6 тыс. га. Основная масса пожаров зафиксирована в зоне контроля (отдаленные труднодоступные территории, где тушение не производится) – 112 пожаров на общей площади 739,8 тыс га. 


В Иркутской области огонь охватил 342 тыс. га. Из них в зоне мониторинга — 44 возгорания площадью 252 тыс. га. Таким образом, общая площадь лесных пожаров в двух регионах, по официальным данным на 23 июля, составляет 1,08 млн га. 

«Сейчас два действительно самых горящих региона — это Иркутская область и Красноярский край. Но основная часть пожаров, она действует в труднодоступных отдалённых территориях в так называемой зоне контроля. Соответственно, эти пожары, по большей части по ним принимается решение о нетушении, поскольку там нет угроз населенным пунктам, нет угроз объектам экономики. И, соответственно, прогнозируемые затраты они в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Томска. Некоторые жители города начали жаловаться на повышение давления, головную боль и затруднения при дыхании. Роспотребнадзор и областные власти подчеркивают, что повышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено. По прогнозам синоптиков, дымка над Западной Сибирью сохранится еще 2-3 дня.


22 июля в интернете появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. По мнению автора — томички Ольги Козулиной, после такого решения федеральные власти будут вынуждены направить дополнительное финансирование регионам для борьбы с лесными пожарами.

«Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представляете. что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса, — отмечается в тексте. — В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений».

На момент написания новости число людей, подписавших петицию, приближается к 40 тысячам человек. 


Подписать петицию можно здесь.


О причинах происходящего можно прочитать, в частности, здесь.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.