385 млн рублей на плитку, скамейки и фонари получит Томская область в 2020 году
Предварительно из федерального бюджета Томская область получит на благоустройство 54 объектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году 385 млн рублей. Понятно, что значительная часть этих средств пойдет на новую тротуарную плитку, которую в настоящее время производит ТДСК.
В Томске благоустроят 16 общественных территорий, где восемь объектов переходящие с 2019 года. На каких именно местах будут освоены федеральные деньги – смотрите здесь.
В Северске, Стрежевом и Колпашевском районе в 2020 году благоустроят по четыре объекта, в Томском и Асиновском районах — по три, в Кожевниковском — два объекта. В остальных муниципалитетах территории для благоустройства определены по итогам инвентаризации с учетом мнения жителей.
По программе 2019 года благоустройство завершили 14 муниципальных образований. Работы продолжаются на 12 объектах, завершить их муниципалитеты рассчитывают до конца ноября.
В 2019 году должны были благоустроить 64 общественных пространства, в том числе 28 в Томске по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды». На эти цели должны были направить 425,5 миллиона рублей (412,7 миллиона – из федерального бюджета, 10,6 миллиона – из областного и 2,13 миллиона от муниципалитетов).
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