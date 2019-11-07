385 млн рублей на плитку, скамейки и фонари получит Томская область в 2020 году

Предварительно из федерального бюджета Томская область получит на благоустройство 54 объектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году 385 млн рублей. Понятно, что значительная часть этих средств пойдет на новую тротуарную плитку, которую в настоящее время производит ТДСК.

В Томске благоустроят 16 общественных территорий, где восемь объектов переходящие с 2019 года. На каких именно местах будут освоены федеральные деньги – смотрите здесь.





В Северске, Стрежевом и Колпашевском районе в 2020 году благоустроят по четыре объекта, в Томском и Асиновском районах — по три, в Кожевниковском — два объекта. В остальных муниципалитетах территории для благоустройства определены по итогам инвентаризации с учетом мнения жителей.