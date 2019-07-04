37 человек эвакуировали из двух затопленных поселков в Красноярском крае

В Богучанском районе Красноярского края власти эвакуировали жителей поселков Октябрьский и Матвеевка, говорится на сайте местной администрации. Из-за подтопления в регионе закрыто несколько автодорог.

Из двух подтопленных поселков эвакуировали 37 человек. 12 из них доставили в детсад поселка Октябрьский, ставший пунктом временного размещения. Остальные эвакуированные разместились у родственников.





Уровень воды в местной реке Чуне поднялся из-за дождей в Иркутской области и таяния снега в горах. В зоне подтопления оказались дома жителей Октябрьского, расположенного в низине.