37 человек эвакуировали из двух затопленных поселков в Красноярском крае

В Богучанском районе Красноярского края власти эвакуировали жителей поселков Октябрьский и Матвеевка, говорится на сайте местной администрации. Из-за подтопления в регионе закрыто несколько автодорог.
Из двух подтопленных поселков эвакуировали 37 человек. 12 из них доставили в детсад поселка Октябрьский, ставший пунктом временного размещения. Остальные эвакуированные разместились у родственников.
Уровень воды в местной реке Чуне поднялся из-за дождей в Иркутской области и таяния снега в горах. В зоне подтопления оказались дома жителей Октябрьского, расположенного в низине.
http://boguchansky-raion.ru
http://boguchansky-raion.ru
Вода продолжает прибывать, — говорится на сайте районной администрации. — В настоящее время руководитель района, специалисты администрации района, спасатели и подразделения МВД работают в п. Октябрьский. Ситуация находится под контролем.
Издание «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления дорог Красноярского края отмечает, что из-за подтопления в регионе закрыли несколько автодорог.
Подтопленной оказалась дорога между поселками Октябрьский, Чунояр и Осиновый мыс, а в Абанском районе подтопило трассу между райцентром и поселком Почет. На отдельных участках глубина подтопления достигает полуметра.