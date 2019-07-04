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04 июля,
2019
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Новости

37 человек эвакуировали из двух затопленных поселков в Красноярском крае

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

В Богучанском районе Красноярского края власти эвакуировали жителей поселков Октябрьский и Матвеевка, говорится на сайте местной администрации. Из-за подтопления в регионе закрыто несколько автодорог.

http://boguchansky-raion.ru

Из двух подтопленных поселков эвакуировали 37 человек. 12 из них доставили в детсад поселка Октябрьский, ставший пунктом временного размещения. Остальные эвакуированные разместились у родственников.


Уровень воды в местной реке Чуне поднялся из-за дождей в Иркутской области и таяния снега в горах. В зоне подтопления оказались дома жителей Октябрьского, расположенного в низине. 

http://boguchansky-raion.ru
http://boguchansky-raion.ru
http://boguchansky-raion.ru
http://boguchansky-raion.ru

Вода продолжает прибывать, — говорится на сайте районной администрации. — В настоящее время руководитель района, специалисты администрации района, спасатели и подразделения МВД работают в п. Октябрьский. Ситуация находится под контролем.

Издание «Интерфакс — Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления дорог Красноярского края отмечает, что из-за подтопления в регионе закрыли несколько автодорог.


Подтопленной оказалась дорога между поселками Октябрьский, Чунояр и Осиновый мыс, а в Абанском районе подтопило трассу между райцентром и поселком Почет. На отдельных участках глубина подтопления достигает полуметра.

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