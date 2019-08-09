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09 августа,
2019
Новости

36 млн рублей потратили на покупку мусорных контейнеров в Томской области

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

На эти деньги муниципалитеты Томской области купили более 2300 контейнеров для сбора мусора. Как уточняет пресс-служба администрации региона, закупки проходят в порядке софинансирования в равных долях из местных бюджетов.


По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, к 9 августа на средства предоставленной областной субсидии контейнеры приобрели в Томске, Асиновском, Шегарском, Верхнекетском и Колпашевском районах.


В остальных районах новые емкости для сбора мусора для ликвидации дефицита будут установлены осенью. Последняя партия контейнеров придет в декабре в Чаинский район. Таким образом, до конца года формирование контейнерного парка на бюджетные средства в районах планируется завершить.


Новая система обращения с ТКО действует в Томской области, как и по всей стране, с 2019 года в рамках национального проекта «Экология». Реформа нацелена на уменьшение объемов захоронения отходов за счет сортировки мусора и раздельного сбора вторичных ресурсов.


В 2020-2024 годах в рамках нацпроекта в регионе будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации ТКО и более десятка полигонов, ликвидированы 17 экологически опасных объектов и более 10 скотомогильников, а также рекультивированы два полигона.


8 июля губернатор освободил от должности начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура. Решение связано со срывом реализации мусорной реформы в регионе. 


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