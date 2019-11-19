350 тысяч жителей Томской области поставили прививки от гриппа

Со старта прививочной кампании по гриппу (сентябрь 2019 года) прививку поставили 352 тысячи человек — 261 тысяча взрослых и 91 тысяча детей , проживающих в Томской области, сообщает пресс-служба «белого дома». С учетом того, что население Томской области составляет один миллион человек, получается, что каждый третий житель нашего региона поставил прививку от гриппа.

В медучреждениях региона вакцинация проводится отечественными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс», «Ультрикс квадри», «Флю-М». «Чтобы поставить прививку против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и, если нет противопоказаний, направит на прививку. Это не займет много времени, но в случае заболевания позволит перенести его гораздо легче и без осложнений», — пояснил замначальника областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.





Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до года, считают сотрудники областного департамента здравоохранения.





О том, как томичи на самом деле относятся к прививкам, смотрите в опросе ТВ2.