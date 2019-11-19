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19 ноября,
2019
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350 тысяч жителей Томской области поставили прививки от гриппа

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Со старта прививочной кампании по гриппу (сентябрь 2019 года) прививку поставили 352 тысячи человек — 261 тысяча взрослых и 91 тысяча детей, проживающих  в Томской области, сообщает пресс-служба «белого дома». С учетом того, что население Томской области составляет один миллион человек, получается, что каждый третий житель нашего региона поставил прививку от гриппа.

350 тысяч жителей Томской области поставили прививки от гриппа
Фото: zdrav.tomsk.ru

В медучреждениях региона вакцинация проводится отечественными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс», «Ультрикс квадри», «Флю-М». «Чтобы поставить прививку против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр и, если нет противопоказаний, направит на прививку. Это не займет много времени, но в случае заболевания позволит перенести его гораздо легче и без осложнений», — пояснил замначальника областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.


Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до года, считают сотрудники областного департамента здравоохранения.


О том, как томичи на самом деле относятся к прививкам, смотрите в опросе ТВ2.

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