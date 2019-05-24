Добрые новости
24 мая,
2019
1
фото
Новости

3,5 тысячи кедров посадили волонтеры в томских лесничествах

ТВ2
ТВ2
1 час назад

3,5 тысячи кедров посадили волонтеры в Колпашевском, Чаинском и Бакчарском лесничествах, сообщает пресс-служба обладминистрации. Деревья высаживали в рамках акции «Всероссийский день посадки леса».

3,5 тысячи кедров посадили волонтеры в томских лесничествах
Фото: администрация Томска

В селе Поротниково более ста человек посадили 1,5 тысячи саженцев кедра, убрались в сосняке возле села Парбиг и проверили саженцы прошлых лет.


Кедрач рядом с поселком Инкино вышли садить учащиеся местной школы. Школьники собрали мусор и высадили 200 сеянцев молодых кедров. Посадку деревьев начали школьники и лесничие рядом с селом Подгорное.


Акция «Всероссийский день посадки леса» будет идти в Томской области до 25 мая. За это время власти региона планируют высадить более 25 тысяч молодых деревьев. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.