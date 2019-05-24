3,5 тысячи кедров посадили волонтеры в томских лесничествах

3,5 тысячи кедров посадили волонтеры в Колпашевском, Чаинском и Бакчарском лесничествах, сообщает пресс-служба обладминистрации. Деревья высаживали в рамках акции «Всероссийский день посадки леса».

В селе Поротниково более ста человек посадили 1,5 тысячи саженцев кедра, убрались в сосняке возле села Парбиг и проверили саженцы прошлых лет.





Кедрач рядом с поселком Инкино вышли садить учащиеся местной школы. Школьники собрали мусор и высадили 200 сеянцев молодых кедров. Посадку деревьев начали школьники и лесничие рядом с селом Подгорное.





Акция «Всероссийский день посадки леса» будет идти в Томской области до 25 мая. За это время власти региона планируют высадить более 25 тысяч молодых деревьев.