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35-летний мужчина погиб при пожаре в Томске
6 часов назад
Спасатели эвакуировали из горящей девятиэтажки в поселке Светлом 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС. В одной из комнат они нашли тело 35-летнего мужчины.
О пожаре в девятиэтажном доме по адресу поселок Светлый, 2 в пожарной части узнали в 23:52. Через шесть минут первое подразделение уже было на месте, к моменту их прибытия из квартиры на пятом этаже шел дым.
Пожарные по лестничным маршам из подъезда эвакуировали 12 человек, — говорится в сообщении. — В результате в однокомнатной квартире на пятом этаже обгорел диван, закоптились стены. В санузле звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра, потушили его в течение получаса. Причина возгорания неизвестна.
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