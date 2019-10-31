35-летний мужчина погиб при пожаре в Томске

Спасатели эвакуировали из горящей девятиэтажки в поселке Светлом 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС. В одной из комнат они нашли тело 35-летнего мужчины.

О пожаре в девятиэтажном доме по адресу поселок Светлый, 2 в пожарной части узнали в 23:52. Через шесть минут первое подразделение уже было на месте, к моменту их прибытия из квартиры на пятом этаже шел дым.