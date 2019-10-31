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31 октября,
2019
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Новости

35-летний мужчина погиб при пожаре в Томске

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Спасатели эвакуировали из горящей девятиэтажки в поселке Светлом 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС. В одной из комнат они нашли тело 35-летнего мужчины.

35-летний мужчина погиб при пожаре в Томске

О пожаре в девятиэтажном доме по адресу поселок Светлый, 2 в пожарной части узнали в 23:52. Через шесть минут первое подразделение уже было на месте, к моменту их прибытия из квартиры на пятом этаже шел дым. 

Пожарные по лестничным маршам из подъезда эвакуировали 12 человек, — говорится в сообщении. — В результате в однокомнатной квартире на пятом этаже обгорел диван, закоптились стены. В санузле звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра, потушили его в течение получаса. Причина возгорания неизвестна. 

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