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14 июня,
2019
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34 медработника из Томска получили федеральные и региональные награды

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

34 томских медика получили федеральные и региональные награды, сообщает пресс-служба обладминистрации. Награждение прошло во время празднования Дня медицинского работника.


Почетные грамоты Минздрава РФ получили четверо медиков, троих наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Грамоты администрации Томской области вручили четверым медработникам, двоих наградили памятным знаком Законодательной думы региона. Еще пятеро человек получили благодарности от областного парламента.

Каждый работающий в медицине понимает, насколько важен командный дух и плечо того, кто рядом, — сказал на награждении замгубернатора Иван Деев. — Только вместе мы достигаем высоких результатов, находим возможность развиваться, делать новое, интересное и, самое главное, полезное для людей.

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. В 2019 году праздник выпадает на 16-й день месяца.

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