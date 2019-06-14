34 медработника из Томска получили федеральные и региональные награды

Каждый работающий в медицине понимает, насколько важен командный дух и плечо того, кто рядом, — сказал на награждении замгубернатора Иван Деев. — Только вместе мы достигаем высоких результатов, находим возможность развиваться, делать новое, интересное и, самое главное, полезное для людей.

