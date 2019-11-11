32 тысячи ондатр убили в Новосибирской области для продажи в Китай

В Новосибирской области раскрыта схема по нелегальной продаже шкур ондатр в Китай. Незаконно добыли более 32,5 тысяч пушных животных, сообщает региональное управление Россельхознадзора.





«ИП Кравченко А.Ю. из Барабинского района Новосибирской области скупал шкурки ондатры, которые после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы перенаправлялись в адрес ИП Шолоховой Н.А. в Забайкальский край. ИП Шолохова Н.А., в свою очередь, отправляла товар в Китайскую Народную Республику. Получателем в КНР является Маньчжурская торговая компания «Фэн Цзя», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.





Всего было отправлено около 32,7 тысячи шкур ондатр. При этом, в Новосибирской области выдали всего 115 разрешений на добычу этих зверей. Законность добычи остальных ондатр не подтверждена. Ущерб от добычи одного зверька составляет 500 рублей, общий ущерб – более 16 млн рублей.





Электронные ветеринарные сертификаты в регионе оформлялись специалистами учреждения, подведомственного Управлению ветеринарии Новосибирской области.





Результаты проверки направлены в полицию.