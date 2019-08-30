3000 первокурсников ТПУ отметят День знаний во Дворце зрелищ и спорта

В понедельник, 2 сентября, почти 3000 первокурсников Томского политехнического университета отметят День знаний во Дворце зрелищ и спорта. Торжественный прием для поступивших в вуз в этом году бакалавров, специалистов и магистрантов Томского политеха начнется в 12:30. На мероприятие также приглашены учащиеся опорных школ Томского политеха и аспиранты вуза.
На празднике врио ректора ТПУ Петр Чубик поздравит политехников-новобранцев со вступлением в студенческую жизнь. Особо отличившиеся при поступлении ребята получат из его рук зачетные книжки и студенческие билеты.
Концертная программа под девизом «Время первых!» познакомит присутствующих с достижениями ТПУ в перспективных научных направлениях развития вуза.
Танцевальные и вокальные номера для концерта подготовили коллективы Международного культурного центра ТПУ и города.
Для справки: На первый курс в этом году в ТПУ поступили более 1500 бакалавров и специалистов, а также более 1300 магистрантов. Среди них 135 стобалльников, 39 олимпиадников. Средний балл ЕГЭ среди поступивших в этом году составил 79,1. В вуз поступили более 1000 человек из других регионов страны и более 800 из других государств. Первокурсники приехали в Томский политех учиться из 41 региона России и 22 стран мира. Магистранты — из 31 региона России и 19 стран ближнего и дальнего зарубежья.