3000 первокурсников ТПУ отметят День знаний во Дворце зрелищ и спорта

В понедельник, 2 сентября, почти 3000 первокурсников Томского политехнического университета отметят День знаний во Дворце зрелищ и спорта. Торжественный прием для поступивших в вуз в этом году бакалавров, специалистов и магистрантов Томского политеха начнется в 12:30. На мероприятие также приглашены учащиеся опорных школ Томского политеха и аспиранты вуза.

На празднике врио ректора ТПУ Петр Чубик поздравит политехников-новобранцев со вступлением в студенческую жизнь. Особо отличившиеся при поступлении ребята получат из его рук зачетные книжки и студенческие билеты.





Концертная программа под девизом «Время первых!» познакомит присутствующих с достижениями ТПУ в перспективных научных направлениях развития вуза.





Танцевальные и вокальные номера для концерта подготовили коллективы Международного культурного центра ТПУ и города.



