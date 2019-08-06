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06 августа,
2019
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Новости

300 млн рублей потребуется для строительства развязок на Богашевском тракте

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мэр Томска Иван Кляйн проверил, как идет строительство развязки на трассе Томск-Богашево. У главы города вызвал вопрос проект создания шестиполосной трассы, в последующем снова переходящей в две.

300 млн рублей потребуется для строительства развязок на Богашевском тракте
Фото: Валерий Доронин

Если есть проблемы, их надо решать, — прокомментировал стройку Иван Кляйн. — Мне непонятно, зачем мы заходим на шестиполосную дорогу, а потом снова выходим на две полосы. Что мы решили, на этом проект обрывается? Что с развязкой аникинской, будем ли мы ее расширять? Нужно отрабатывать этот вопрос, иначе для чего все эти вложения?

На критическое замечание мэра Томска ответил глава городского департамента капстроительства Александр Суходолов. По его словам, сейчас готов проект на строительство двух узловых развязок: на Транспортном кольце и на повороте с Богашевского тракта на Аникино и Ярское. Предварительно проект оценили в 300 млн рублей. Честь из этих денег планируют привлечь из регионального бюджета.


Напомним, транспортную развязку с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре дороги Тайга — Томск начали строить в 2017 году. Общая стоимость проекта — 1,8 млрд рублей.

300 млн рублей потребуется для строительства развязок на Богашевском тракте
Фото: Валерий Доронин

Первые 200 млн из федбюджета поступили в регион в 2017 году. На эти деньги часть Коларовского тракта расширили до четырех полос и построили кольцо. Во второй этап строительства на работы потратили 260 млн рублей. Подрядчиком выступало АО «Консалтингинвест».


На нынешнем этапе по Богашевскому тракту должны построить шестиполосную трассу длиной в 1300 метров — от жилого дома по улице 19 Гвардейской Дивизии, 20 до автодорожного путепровода, построенного в 2018 году. Подрядчиком выступает «Областное ДРСУ», срок сдачи работ — 25 декабря.

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