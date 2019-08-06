300 млн рублей потребуется для строительства развязок на Богашевском тракте

Мэр Томска Иван Кляйн проверил, как идет строительство развязки на трассе Томск-Богашево. У главы города вызвал вопрос проект создания шестиполосной трассы, в последующем снова переходящей в две.

Если есть проблемы, их надо решать, — прокомментировал стройку Иван Кляйн. — Мне непонятно, зачем мы заходим на шестиполосную дорогу, а потом снова выходим на две полосы. Что мы решили, на этом проект обрывается? Что с развязкой аникинской, будем ли мы ее расширять? Нужно отрабатывать этот вопрос, иначе для чего все эти вложения?

На критическое замечание мэра Томска ответил глава городского департамента капстроительства Александр Суходолов. По его словам, сейчас готов проект на строительство двух узловых развязок: на Транспортном кольце и на повороте с Богашевского тракта на Аникино и Ярское. Предварительно проект оценили в 300 млн рублей. Честь из этих денег планируют привлечь из регионального бюджета.





Напомним, транспортную развязку с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре дороги Тайга — Томск начали строить в 2017 году. Общая стоимость проекта — 1,8 млрд рублей.