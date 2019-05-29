30 мая ряд домов в Советском районе Томска останется без холодной воды

30 мая «Томскводоканал» заменит запорную арматуру на водопроводных сетях в районе пересечения улиц Алтайской и Тверской.
Из-за работ в части домов Советского района с 09.00 до 22.00 по следующим адресам будет отсутствовать холодное водоснабжение:
- ул. Алтайская, 28а, 30, 30 стр. 1, 30/1, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 43, 43а, 45, 45а, 45б, 47, 47 стр. 3;
- пер.Архангельский;
- ул. Киевская, 7;
- ул. Петропавловская, 40, 42, 42а, 42/1, 44, 46, 46а, 48, 33, 35, 35а, 37, 39, 39а;
- ул. Сибирская, 20, 24, 26, 28, 28а, 28/1, 32, 32/1, 34, 34/4, 34/5, 34д, 34а, 34/7, 34б, 36, 36/1, 36а стр. 1, 38;
- ул. Тверская, 4а, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 7, 9, 11, 11а, 13, 13/1, 17, 19, 21, 21а, 23а, 29.
«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.