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19 декабря,
2019
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3 млрд рублей потребуется для строительства развязок и дорог в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томская область получит из федерального бюджета 830 млн рублей на завершение строительства развязки на южном выезде из Томска, а также 2,3 млрд рублей - на завершение реконструкции трассы Камаевка - Асино - Первомайское, сообщил замгубернатора Александр Феденев на заседании профильного комитета регионального парламента. 


«Уже после завершения работы согласительной комиссии поступила информация о дополнительных целевых средствах федерального бюджета на дорожную деятельность: на 2020 год - 830 млн рублей, на 2021 год - 1 млрд рублей и на 2022 год - 1,3 млрд рублей», - сообщил Александр Феденев.


Он уточнил, что 500 млн рублей из средств, выделенных на 2020 год, будут направлены на окончание работ по строительству развязки на Мокрушинском переезде, еще 330 млн рублей - на завершение строительства подъезда к аэропорту Томска. Деньги последующих двух лет планируют потратить на ремонт трассы Камаевка - Асино - Первомайское. 


Власти Томской области предлагают принять закон, предполагающий передачу Томской области от Томска прав на исполнение функций заказчика проектирования двух крупных развязок на южном выезде из Томска. Возможно, это связано с неудачами мэрии с проектом реконструкции железнодорожного переезда в микрорайоне Степановка, который не может пройти госэкспертизу два года подряд.


Напомним, что Южный въезд в город — это один самых проблемных участков. В будний день из аэропорта «Богашево», поселков Апрель, Просторный, Якорь без пробок в Томск попасть невозможно.


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