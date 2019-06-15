2,8 млрд рублей потратят на реконструкцию томского аэропорта

На сайте госзакупок появилась информация, что организация «Администрация гражданских аэропортов» объявила конкурс на выполнение реконструкции взлетно-посадочной полосы томского аэропорта имени Николая Камова. Начальная цена контракта составляет 2,81 млрд рублей. Конкурсная комиссия будет принимать заявки до 3 июля 2019 года.
Планируется оснастить взлетно-посадочную полосу новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить аварийную поисково-спасательную станцию, установить ограждения по периметру аэропорта с техническими средствами охраны, реконструировать патрульную дорогу.
Реконструкция будет проводиться в несколько этапов. Все работы завершатся в ноябре 2022 года.