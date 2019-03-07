276 населенных пунктов Томской области под угрозой лесных пожаров
К списку подверженных угрозе лесных пожаров населенных пунктов в Томской области относят 276 поселков, рассказал журналистам начальник ведомственного управления надзорной службы и профилактической работы Сергей Шутов.
В течение двух месяцев на этих территориях пройдут внеплановые проверки пожарного обустройства садоводческих товариществ, которые граничат с лесными участками.
Кроме того, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обсудила подготовку к началу сезона лесных пожаров на территории региона в целом.
«Этот вопрос мы традиционно рассматриваем в преддверии весеннего половодья, потому как зачастую паводкоопасный период в Томской области сменяется сезоном лесных палов, а в профилактике задействована все та же территориальная подсистема предупреждения и ликвидации ЧС», — отметил замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.
По словам замначальника департамента лесного хозяйства Игоря Янко, для подготовки к пожароопасному сезону начал работу оперативный штаб. Он проверит состояние и укомплектованность лесопожарных формирований.
«В плановом режиме идет подготовка парашютно-десантной службы, общая группировка которой включает 105 человек и четыре летчика-наблюдателя. Всего же в 2019 году в сезон лесных пожаров могут быть задействованы более тысячи специалистов и 720 единиц техники, в их числе арендаторы сельхозучастков и аэромобильная группировка МЧС», — рассказал он.
К мониторингу обстановки привлеку авиацию, самолеты будут базироваться в Парабельском и Томском районах Доставлять людей на пожары будет вертолет Ми-8.
«Кроме того, мы дополнительно прорабатываем вопрос по привлечению легкой авиации — самолета Cessna и аэролодки Л-42. Для наземного мониторинга утверждены 166 маршрутов патрулирования и работает система видеокамер», — добавил Игорь Янко.
Главам Томского, Асиновского и Тегульдетского районов напомнили о необходимости обустроить в ряде населенных пунктов источники наружного водоснабжения. До 11 марта они должны предоставить в обладминистрацию предложения по решению вопроса.
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