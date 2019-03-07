276 населенных пунктов Томской области под угрозой лесных пожаров

К списку подверженных угрозе лесных пожаров населенных пунктов в Томской области относят 276 поселков, рассказал журналистам начальник ведомственного управления надзорной службы и профилактической работы Сергей Шутов.





В течение двух месяцев на этих территориях пройдут внеплановые проверки пожарного обустройства садоводческих товариществ, которые граничат с лесными участками.





Кроме того, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обсудила подготовку к началу сезона лесных пожаров на территории региона в целом.