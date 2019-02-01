275 объектов в области отключили от газоснабжения из-за различных нарушений

Меры безопасности при эксплуатации газа в жилых домах обсудили сегодня в областной администрации.





«К газу в Томской области подключены 348 многоквартирников, в которых проживают более 20 тысяч человек. Кроме того, им пользуются жители почти 27 тысяч частных домов», — сообщил замгубернатора по безопасности Игорь Толстоносов.





Ссылаясь на анализ несчастных случаев с бытовым газом в регионах страны, наиболее частой причиной подобных происшествий Игорь Толстоносов назвал неправильную эксплуатацию и неквалифицированный ремонт оборудования.





Как сообщил начальник областного департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Яков Грель, проверки газового оборудования в регионе проходят регулярно, а отказы пустить «газовиков» в квартиры единичны. В таком случае, согласно законодательству, для граждан предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 5 тысяч.





По словам представителя компании «Газпром газораспределение Томск», в 2018 году специалисты организации проверили 18 тысяч подключенных к газу объектов, что составляет 95% от их общего числа. На 275 из них по причине различных нарушений газоснабжение было прекращено с помощью специальной «заглушки».





Главам муниципалитетов поручено взять на контроль все случаи перепланировок помещений в газифицированном жилищном фонде, департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области — усилить работу с управляющими организациями и ТСЖ, органам соцзащиты — рассмотреть возможность замены газовых плит в домах одиноких престарелых граждан на электрические.