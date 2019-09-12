27 улиц Томска частично отключат от электричества 12 сентября

12 сентября «Горсети» проведут плановое отключение электроэнергии на 27 томских улицах. Об этом сообщается на сайте компании.

С 09:00 до 16:30 свет отключат в домах по улицам Беринга, Мичурина, Профсоюзной, Киевской, Красноармейской и в поселке Черемошники 2.





С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по переулкам Тихий, Аптекарский, Батенькова, Комсомольский, на улицах Розы Люксембург, Заливной, Крылова, Алтайской, Рузского, Белинского, Герцена, Кузнецова и Советской.





С 09:00 до 17:00 электричество не будут подавать в дома на улицах Красноармейской, Елизаровых и в переулке Нахимова, а с 09:00 до 18:00 – на Дальне-Ключевской, Большой Каштачной, Большой Подгорной, Севастопольской, в переулках Добролюбова, Тихом, Чернышевского, в поселке Каштак 2 и на проспекте Мира.





Подробный список домов, в которые на время прекратят подачу электричества, можно увидеть на сайте компании «Горсети».