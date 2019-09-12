Добрые новости
12 сентября,
2019
1
фото
Новости

27 улиц Томска частично отключат от электричества 12 сентября

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

12 сентября «Горсети» проведут плановое отключение электроэнергии на 27 томских улицах. Об этом сообщается на сайте компании.

27 улиц Томска частично отключат от электричества 12 сентября

С 09:00 до 16:30 свет отключат в домах по улицам Беринга, Мичурина, Профсоюзной, Киевской, Красноармейской и в поселке Черемошники 2.


С 09:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по переулкам Тихий, Аптекарский, Батенькова, Комсомольский, на улицах Розы Люксембург, Заливной, Крылова, Алтайской, Рузского, Белинского, Герцена, Кузнецова и Советской.


С 09:00 до 17:00 электричество не будут подавать в дома на улицах Красноармейской, Елизаровых и в переулке Нахимова, а с 09:00 до 18:00 – на Дальне-Ключевской, Большой Каштачной, Большой Подгорной, Севастопольской, в переулках Добролюбова, Тихом, Чернышевского, в поселке Каштак 2 и на проспекте Мира.


Подробный список домов, в которые на время прекратят подачу электричества, можно увидеть на сайте компании «Горсети».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.