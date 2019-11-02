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02 ноября,
2019
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25 жителей Асина переселили по нацпроекту в новый дом из аварийного жилья

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

25 жителей Асина переселили из аварийных домов в новые квартиры, сообщает пресс-служба обладминистрации. Переселение стало первым в регионе, реализованным в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».  

25 жителей Асина переселили по нацпроекту в новый дом из аварийного жилья
Фото: пресс-служба администрации Томской области

В 2019 году «Асиножилстрой» сдало кирпичный дом, в десять квартир которого переехали участники по переселению. На покупку жилья в рамках нацпроекта выделили 18 млн рублей из бюджетов разных уровней.

В Томской области до 2024 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на переселение людей из аварийных домов в новое благоустроенное жилище будет направлено свыше 5,5 миллиарда рублей, — сказал заместитель губернатора Евгений Паршуто. — Город Асино стал первым в реализации этого проекта. И мы не просто предложили людям компенсацию за их аварийное жилье, а решили проблему основательно: предоставили новые, качественные квартиры.

25 жителей Асина переселили по нацпроекту в новый дом из аварийного жилья
Фото: пресс-служба администрации Томской области

Паршуто добавил, что Минстрой РФ повысил требования к качеству квартир для переселения. В обновленные критерии вошли, например, требования по благоустройству прилегающей территории.


«Мы уже работаем со строителями в этом направлении, чтобы в перспективе в Томской области было необходимое количество квартир под расселение», — добавил вице-губернатор.


По нацпроекту «Жилье и городская среда» Томская область в 2019-2024 годах должна расселить 131,072 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором живут 9616 человек. В 2019 году в программу вошли Асиновский, Чаинский районы и Томск.


На расселение аварийного жилья в трех муниципалитетах регион получил из Федерации более 507 млн рублей. С учетом областного софинансирования в 2019 году регион направил на расселение жилья 523,46 млн рублей.

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