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19 февраля,
2019
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25 млн рублей направит Томская область на борьбу с паводком

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

Региональные власти и управление МЧС согласовали и утвердили план противопаводковых мероприятий.


«План подготовки к весеннему половодью в 2019 году включает более 40 мероприятий — от медицинского и продовольственного снабжения до обеспечения транспортной доступности. Каждое из них направлено на практическое решение задач в сфере защиты населения и территорий, для чего мы объединяем силы всей группировки территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС», — рассказал замгубернатора по безопасности Игорь Толстоносов.


До начала паводкового сезона в регионе проверят состояние защитных гидротехнических сооружений, хранилищ агрохимикатов и зимней стоянки плавсредств. В муниципалитетах подготовят пункты временного размещения людей, медикаменты, ГСМ, корм для животных. В режим повышенной готовности перейдут служба медицины и катастроф и санавиация.


Всего на противопаводковые мероприятия областной бюджет направит 25 млн рублей. До 15 марта МЧС завершит анализ данных по половолдьям прошлых лет и определит характерные риски для региона в этот период.


«Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проведет корректировку критических уровней воды на реках. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм в зонах потенциального подтопления возложен на региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, функционирование инженерных сооружений и транспортных коммуникаций — на областное управление автомобильных дорог и филиал РЖД», — сообщили в обладминистрации. 


25 млн рублей направит Томская область на борьбу с паводком
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