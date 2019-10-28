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28 октября,
2019
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244 лесных пожара потушили в Томской области за 2019 год

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пожароопасный сезон в лесах Томской области закрыли в связи с погодными условиями и отсутствием пожарной опасности, сообщает пресс-служба обладминистрации. Последний лесной пожар в регионе потушили неделю назад.

244 лесных пожара потушили в Томской области за 2019 год

С окончанием пожароопасного сезона арендаторам лесных участков разрешено сжигание порубочных остатков, — говорится в сообщении. — Однако о месте и времени проведения работ они обязаны заранее проинформировать региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Томской области по телефону 8-800-100-9400.

С начала 2019 года в Томской области потушили 224 лесных пожара на общей площади 2256 гектаров. В 175 случаях лес горел по вине местного населения. Площадь среднего пожара составила десять гектаров. 

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