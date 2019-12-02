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02 декабря,
2019
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Новости

24 воспитанника томского детсада заболели норовирусной инфекцией

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске Роспотребнадзор приостановил работу детского сада № 65 из-за «нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства», сообщает пресс-служба ведомства. 24 воспитанника детсада заболели норовирусной инфекцией, в данный момент все лечатся амбулаторно.

24 воспитанника томского детсада заболели норовирусной инфекцией

По результатам внеплановой проверки <...> составлен протокол о временном запрете деятельности дошкольного учреждения. Материалы проверки переданы в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности детского сада, — говорится в сообщении. — Причиной приостановления деятельности явились многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые и стали причиной групповой заболеваемости норовирусной инфекцией в дошкольном учреждении.

Заведующая детским садом № 65 ответила журналисту ТВ2, что в данный момент не готова комментировать ситуацию. Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия.


Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус. Норовирусы поражают население всех возрастных групп, но наиболее часто им болеют дети до пяти лет и пожилые люди.

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