22,5 тысячи томичей пострадали от укусов клещей за эпидсезон 2019 года

22,5 тысячи жителей Томской области обратились к медикам с укусами клещей за эпидсезон 2019 года, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора. По сравнению с прошлым годом, число укушенных увеличилось на 23,5%.

54 укушенным поставили диагноз «клещевой энцефалит», 97 — клещевой бореллиоз. У одного пострадавшего медики зарегистрировали гранулоцитарный анаплазмоз человека.





Чаще всего клещи кусали гуляющих по лесу и работающих на садовых участках. Число укушенных в скверах и парках составляет менее 10% от общего числа. Специалисты Роспортебнадзора отмечают, что ежегодно около 5% пострадавших клещи кусают на кладбищах.





Среди пострадавших от укусов преобладают жители Томска — 72% от всех укушенных, то есть 16210 человек.





Медики призывают жителей Томской области активнее ставить прививки и напоминают, что прививочная компания населения против, что клещевого вирусного энцефалита еще не закончилась.