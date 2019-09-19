22 % томичей не считают нужным уступать девушкам места в общественном транспорте

22 % томичей не считают нужным уступать места в общественном транспорте молодым девушкам. Такие выводы после опроса 1000 жителей города сделали аналитики развлекательной соцсети «Фотострана».

48 % жителей Томска уверены: уступать места молодым девушкам необходимо. Для одних это способ проявить уважение, для других — традиция.





«Меня так воспитали, не могу сидеть, когда женщина стоит, — ответил один из опрошенных по имени Владимир. — Неважно, сколько ей лет, двадцать или шестьдесят».





При этом 22 % респондентов считают, что девушки в общественном транспорте могут и постоять.