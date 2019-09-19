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19 сентября,
2019
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22 % томичей не считают нужным уступать девушкам места в общественном транспорте

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

22 % томичей не считают нужным уступать места в общественном транспорте молодым девушкам. Такие выводы после опроса 1000 жителей города сделали аналитики развлекательной соцсети «Фотострана». 

22 % томичей не считают нужным уступать девушкам места в общественном транспорте

48 % жителей Томска уверены: уступать места молодым девушкам необходимо. Для одних это способ проявить уважение, для других — традиция.


«Меня так воспитали, не могу сидеть, когда женщина стоит, — ответил один из опрошенных по имени Владимир. — Неважно, сколько ей лет, двадцать или шестьдесят».


При этом 22 % респондентов считают, что девушки в общественном транспорте могут и постоять.

Я не устаю больше других пассажиров, я здорова, — прокомментировала свой ответ респондент по имени Марина. — За что мне уступать?

Остальные участники опроса предпочитают действовать по ситуации и уступать места всем нуждающимся, независимо от пола и возраста.  

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