22 млн рублей направят на проекты капремонта БКЗ и театра Драмы

В Томской области не хватает музеев и концертных залов, заявил замгубернатора Андрей Кнорр. По нормативам должно быть 32 музея, в регионе — 16. Концертных площадок — порядка 30-32, в Томске — только БКЗ. Власти области выделили 36 млн рублей на разработку ПСД на капремонт пяти областных учреждений культуры.

«Главная радость — выделены деньги на разработку проектно-сметной документации и последующий ремонт пяти объектов, в том числе БКЗ и театра Драмы. Я думаю, что сейчас этой темой будем усиленно заниматься. Вы знаете, что о нас беспокоились на федеральном уровне — о необходимости реконструкции говорил сам маэстро Валерий Гергиев», — рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.





ПСД по капитальному ремонту большого концертного зала томской филармонии обойдется бюджету в 11,33 миллиона рублей. Документация для реконструкции театра Драмы будет стоит чуть дороже — 11,37 миллиона рублей. На проект ремонта краеведческого музея планируют потратить 6,98 миллиона рублей, художественного — 1,34 миллиона рублей.





В начале января дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев на совещании, которое проводил президент Владимир Путин, предложил выделить Томской области деньги на развитие культурных объектов.



«В Томске у меня хорошие отношения с губернатором, в Новосибирске, где есть свой театр, нас тоже любят. И мы хотели бы немножко расширить свою ответственность, не говоря о дополнительном финансировании и не думая, что сейчас построят в Томске еще один проект на десятки миллиардов рублей. Не думаем. Мне кажется, там надо привести в порядок то, что есть, чуть-чуть вложиться, может быть, дать им миллиард, там будет театр и зал. И губернатор там, мне кажется, это понимает. Надеюсь, что он будет работать там и сможет довести этот замысел до конца. Он хотел бы, мне кажется, этого добиться», — сказал Валерий Гергиев на совещании.