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14 августа,
2019
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208 кг хлеба и «кондитерки» сняли с продажи специалисты томского Роспотребнадзора

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За первое полугодие 2019 года сотрудники областного Роспотребнадзора проверили 308 проб хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба ведомства. 208 кг продукции забраковали и сняли с продажи. 

208 кг хлеба и «кондитерки» сняли с продажи специалисты томского Роспотребнадзора

На ряде хлебопекарных предприятий при проверке обнаружились несоблюдения графика сандней, дезинфекционного режима и условий хранения, неудовлетворительное состояние помещений и другие нарушения.


13 кг хлеба и 195 кг «кондитерки» специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи. По фактам нарушений было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 264 тысячи рублей.

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