208 кг хлеба и «кондитерки» сняли с продажи специалисты томского Роспотребнадзора

За первое полугодие 2019 года сотрудники областного Роспотребнадзора проверили 308 проб хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба ведомства. 208 кг продукции забраковали и сняли с продажи.

На ряде хлебопекарных предприятий при проверке обнаружились несоблюдения графика сандней, дезинфекционного режима и условий хранения, неудовлетворительное состояние помещений и другие нарушения.





13 кг хлеба и 195 кг «кондитерки» специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи. По фактам нарушений было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму в 264 тысячи рублей.