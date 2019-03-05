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05 марта,
2019
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Новости

20 суток за интервью о пенсионной реформе получил житель Красноярска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Суд в Красноярске признал виновным в нарушении закона участника акции против повышения пенсионного возраста. Мужчина не скандировал лозунги, но давал комментарии журналистам.


Виновным в нарушении закона о митингах признали депутата Покатеевского сельсовета Александра Соложенко, его арестовали на 20 суток, пишет в Telegram «Апология протеста».


По информации правозащитников, во время несанкционированного шествия против пенсионной реформы Соложенко не скандировал лозунги. Он дал интервью изданию KrasNews. 

20 суток за интервью о пенсионной реформе получил житель Красноярска

Полиция и суд посчитали, что интервью против пенсионной реформы во время мирной акции 9 сентября 2018 года является достаточным подтверждением участия в митинге и шествии, — сообщили в «Апологии протеста».

В суде интересы Соложенко представил адвокат правозащитников Владимир Васин, он планирует обжаловать решение.


Отметим, полиция задержала Александра Соложенко вчера, 4 марта, спустя 6 месяцев после акции (митинг состоялся 9 сентября 2018 года). Ночь он провел в отделении полиции.


9 сентября 2018 года во время акции в сибирских городах были задержаны более 100 человек.  

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