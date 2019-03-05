20 суток за интервью о пенсионной реформе получил житель Красноярска

Суд в Красноярске признал виновным в нарушении закона участника акции против повышения пенсионного возраста. Мужчина не скандировал лозунги, но давал комментарии журналистам.





Виновным в нарушении закона о митингах признали депутата Покатеевского сельсовета Александра Соложенко, его арестовали на 20 суток, пишет в Telegram «Апология протеста».





По информации правозащитников, во время несанкционированного шествия против пенсионной реформы Соложенко не скандировал лозунги. Он дал интервью изданию KrasNews.