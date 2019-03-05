20 суток за интервью о пенсионной реформе получил житель Красноярска
Суд в Красноярске признал виновным в нарушении закона участника акции против повышения пенсионного возраста. Мужчина не скандировал лозунги, но давал комментарии журналистам.
Виновным в нарушении закона о митингах признали депутата Покатеевского сельсовета Александра Соложенко, его арестовали на 20 суток, пишет в Telegram «Апология протеста».
По информации правозащитников, во время несанкционированного шествия против пенсионной реформы Соложенко не скандировал лозунги. Он дал интервью изданию KrasNews.
Полиция и суд посчитали, что интервью против пенсионной реформы во время мирной акции 9 сентября 2018 года является достаточным подтверждением участия в митинге и шествии, — сообщили в «Апологии протеста».
В суде интересы Соложенко представил адвокат правозащитников Владимир Васин, он планирует обжаловать решение.
Отметим, полиция задержала Александра Соложенко вчера, 4 марта, спустя 6 месяцев после акции (митинг состоялся 9 сентября 2018 года). Ночь он провел в отделении полиции.
9 сентября 2018 года во время акции в сибирских городах были задержаны более 100 человек.
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