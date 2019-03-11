20% работников образования Томской области получают меньше 15 тысяч рублей в месяц

Томская область занимает 18 строчку в рейтинге регионов по зарплатам в сфере образования. Самые высокие зарплаты в Москве и регионах Дальнего Востока, сообщает «РИА Рейтинг».

По данным аналитиков, в России в сфере образования работают около 5,5 млн человек. В целом по России лишь 12,3% работников сферы образования получают более 50 тысяч рублей в месяц. В Томской области эта доля равна 11%. Доля работников сферы образования с зарплатой выше средней по региону — 29,1%.





19,8% получают зарплату ниже 15 тысяч рублей.





«Можно предположить, что за пределами регионов-лидеров на приемлемую заплату могут претендовать лишь директора, самые высокооплачиваемые учителя школ и некоторая часть преподавателей в высших учебных заведениях», — отмечается в исследовании. Там подчеркивается, что значительная часть зарплат в сфере образования выплачивается из регионального бюджета.





Как отмечают эксперты «РИА Рейтинг», в 51 регионе из 85-ти более трети работающих получают менее 15 тысяч рублей в месяц.





«В целом по России более 30% работающих в сфере образования зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Можно сказать, что это является значимой социальной проблемой, в том числе потому что такой низкий заработок часто наблюдается не только у вспомогательного персонала, обеспечивающего учебный процесс, но и зачастую у педагогического персонала», — отмечается в исследовании.