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19 июня,
2019
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20 км трассы на подъезде к Томску отремонтируют за 1,3 млрд рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Трассу на подъезде к Томску на участке от Черной Речки до Калтаю капитально отремонтируют. Подрядчик «Кузбассдорстрой» получит от Сибуправтодора более 1,3 миллиарда рублей.


По данным сайта Госзакупок, единственной на торги для подряда на ремонт данного участка дороги заявилась компания «Кузбассдорстрой». Работы должны быть сданы до 23 октября 2020 года.


Ранее «Кузбассдорстрой» также выиграл аукцион на капремонт трассы М53 на участке от Черной речки до села Тахтамышево. Протяженность участка — 7,6 километра, стоимость работ — 574,7 млн рублей. В этом аукционе компания также принимала участие одна.


Также в 2019 году запланировано отремонтировать мост через Черную речку. Работы выполнит новосибирская компания «СИБ-М» за 21,9 млн рублей. 

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